USCIS cambia el formulario para pedir permiso de trabajo: desde esta fecha rechazará la versión anterior

Las personas que tengan previsto solicitar o renovar un permiso de trabajo en Estados Unidos deberán prestar especial atención al formulario que utilicen a partir de la próxima semana. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una nueva edición del Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, y advirtió que las versiones anteriores serán rechazadas una vez que entre en vigor el cambio.

La fecha clave es el 15 de septiembre de 2026. Desde ese día, USCIS aceptará únicamente la nueva edición del I-765 identificada con la fecha 09/15/26. No habrá un período durante el cual puedan utilizarse indistintamente ambas versiones.

Esto significa que una persona podría completar correctamente su solicitud, adjuntar los documentos correspondientes y pagar la tarifa adecuada, pero aun así recibir un rechazo si presenta la edición equivocada.

Qué formulario I-765 se debe usar antes y después del 15 de septiembre

Hasta el 14 de septiembre, la edición vigente del Formulario I-765 es la fechada 08/21/25. USCIS estableció reglas concretas para la transición:

Si el formulario se envía antes del 15 de septiembre, se debe utilizar la edición 08/21/25.

Si se envía el 15 de septiembre o después, debe utilizarse exclusivamente la nueva edición 09/15/26.

La edición nueva tampoco debe presentarse antes de que entre en vigor: USCIS indicó que comenzará a aceptarla a partir del 15 de septiembre.

Para las solicitudes enviadas por correo, USCIS tomará en cuenta la fecha del matasellos. En las presentaciones electrónicas, contará la fecha en que el formulario sea enviado a través del sistema de la agencia.

Ese detalle es particularmente importante para quienes estén preparando ahora una solicitud y tengan previsto enviarla alrededor de la fecha del cambio.

USCIS advierte que no habrá período de gracia

Normalmente, cuando USCIS actualiza algunos de sus formularios, puede establecer un período durante el cual todavía acepta la versión anterior. En esta ocasión será diferente. La agencia explicó expresamente que no habrá período de gracia porque la nueva versión del I-765 es necesaria para aplicar una reciente modificación de las reglas migratorias.

Por eso, una solicitud enviada el 15 de septiembre con el formulario fechado 08/21/25 será rechazada aunque se haya preparado días antes.

USCIS ya puso a disposición una versión preliminar del nuevo formulario y de sus instrucciones para que los solicitantes y representantes legales puedan conocer los cambios antes de que comiencen a utilizarse oficialmente.

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Para qué sirve el Formulario I-765

El Formulario I-765 es utilizado por determinados extranjeros que se encuentran en Estados Unidos para solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD), conocido habitualmente como permiso de trabajo. También se utiliza para determinadas renovaciones o reemplazos del documento.

No todas las personas que trabajan legalmente en Estados Unidos necesitan presentar un I-765. Algunas categorías migratorias ya incluyen autorización de empleo derivada directamente del estatus del extranjero, mientras que otras requieren obtener previamente el EAD.

Entre quienes utilizan este formulario pueden encontrarse, dependiendo de su categoría migratoria y elegibilidad, algunos solicitantes de asilo, beneficiarios de determinados programas humanitarios, personas con solicitudes de ajuste de estatus pendientes y ciertos estudiantes o familiares de titulares de visas.

La categoría concreta bajo la cual se presenta el formulario es fundamental porque determina requisitos, documentación y, en algunos casos, la posibilidad de solicitar el beneficio en línea.

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Por qué USCIS está cambiando el formulario

La modificación está vinculada con una nueva regla federal sobre los períodos de permanencia de determinados no inmigrantes.

USCIS explicó que los nuevos formularios fueron revisados para adaptarse a la regla denominada “Establecimiento de un Periodo Fijo de Admisión y un Procedimiento de Extensión de Estadía para No Inmigrantes Estudiantes Académicos, Visitantes de Intercambio y Representantes de los Medios de Información Extranjeros”.

La norma afecta especialmente a determinadas personas con estatus F, J e I, entre ellas estudiantes internacionales, visitantes de intercambio y representantes de medios extranjeros.

La regulación federal contempla además nuevas disposiciones relacionadas con estudiantes F-1 que soliciten autorizaciones de empleo como Optional Practical Training (OPT) o STEM OPT.

El cambio de formulario, sin embargo, resulta relevante para cualquier persona que tenga que presentar un I-765 en esas fechas, porque deberá utilizar la edición que USCIS considere válida en el momento del envío.

También cambia otro importante formulario migratorio

El I-765 no será el único formulario que cambiará el 15 de septiembre. Ese mismo día USCIS publicará una nueva edición del Formulario I-539, Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante, también identificada con la fecha 09/15/26.

Hasta entonces se utiliza la edición 08/28/24. Desde el 15 de septiembre, USCIS rechazará esa versión anterior y exigirá la nueva, igualmente sin período de gracia.

El I-539 es utilizado en diferentes situaciones por extranjeros que desean solicitar una extensión de su permanencia o cambiar a determinado estatus de no inmigrante.

Cómo comprobar que se está utilizando la versión correcta

La fecha de edición aparece en la parte inferior de las páginas del formulario.

USCIS recomienda comprobar no solamente la primera página. Cuando una solicitud se completa e imprime para enviarla por correo, todas las páginas deben corresponder a la misma edición y los números de página y la fecha deben permanecer visibles. La agencia advierte que puede rechazar un formulario cuando faltan páginas o cuando se mezclan páginas pertenecientes a versiones distintas.

Por eso, quienes hayan descargado previamente un I-765 para completarlo más adelante deberían volver a comprobar su versión antes de enviarlo.

A pocos días del cambio, la recomendación más segura es descargar el formulario directamente desde USCIS inmediatamente antes de presentar la solicitud y verificar qué edición corresponde según la fecha de envío.

Qué pasa si se envía la versión anterior después del cambio

USCIS es explícito: la solicitud será rechazada. Eso no equivale necesariamente a que la persona pierda definitivamente la posibilidad de obtener un permiso de trabajo, pero puede obligarla a preparar y enviar nuevamente la solicitud con el formulario correcto.

El retraso puede ser especialmente problemático para alguien que está cerca de una fecha límite migratoria o necesita renovar su autorización de empleo.

Por eso, el 15 de septiembre no es simplemente la fecha en que USCIS pondrá otro formulario en su página web. Desde ese día cambia cuál es la edición válida, y utilizar una versión que hasta el día anterior era correcta puede ser suficiente para que la agencia no acepte la presentación.

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