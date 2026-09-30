Green card para mexicanos: qué categorías avanzan en el Boletín de Visas de octubre

El Boletín de Visas de octubre de 2026 trae avances para mexicanos que esperan la residencia permanente por una petición familiar. Cuatro de las cinco categorías de preferencias familiares modifican sus fechas de acción final respecto de septiembre. El movimiento más amplio corresponde a F2B, que reúne a los hijos solteros de residentes permanentes de 21 años o más: su fecha de corte avanza 15 meses.

La actualización permite que más expedientes queden dentro de las fechas con disponibilidad de visa. Sin embargo, estar dentro del corte no equivale a recibir automáticamente una green card: la aprobación depende también de que el solicitante reúna los requisitos y complete el proceso correspondiente.

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Qué categorías avanzan para México

En F2B, la fecha pasa del 15 de febrero de 2009 al 15 de mayo de 2010. Es el mayor cambio entre las preferencias familiares mexicanas en el cuadro de acción final.

También avanza F2A, correspondiente a cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes. Su corte se mueve siete meses: del 22 de agosto de 2025 al 22 de marzo de 2026.

Para los hijos adultos solteros de ciudadanos estadounidenses, incluidos en F1, la fecha pasa del 1 de enero al 8 de septiembre de 2008. En F4, que comprende a hermanos de ciudadanos estadounidenses de al menos 21 años, el movimiento es menor: del 8 al 22 de abril de 2001.

La categoría F3, destinada a hijos casados de ciudadanos, mantiene el 1 de julio de 2001 como fecha de acción final.

Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Qué significa que una fecha avance

Las fechas del boletín ordenan el acceso a visas sujetas a límites numéricos. Para quedar dentro del corte, la fecha de prioridad del expediente debe ser anterior a la publicada, no igual.

Por ejemplo, en F2B, un caso con fecha de prioridad del 10 de mayo de 2010 queda dentro del nuevo corte de octubre. Uno con fecha del 15 de mayo de 2010 todavía no. El avance de 15 meses describe cuánto se movió la fecha del boletín; no permite calcular cuánto tardará cada persona en obtener la residencia.

Presentar documentos y obtener la aprobación son etapas distintas

El boletín incluye dos cuadros que pueden mostrar fechas diferentes. El de acción final señala la disponibilidad de visas para resolver casos elegibles. El de presentación de solicitudes permite anticipar la entrega de documentación, conforme a las instrucciones del organismo que procesa el expediente.

La diferencia se observa este mes en F3 para México: aunque su fecha de acción final permanece sin cambios, la de presentación avanza del 15 de julio de 2001 al 1 de diciembre de 2002. Por eso, antes de interpretar una novedad, hay que identificar a qué cuadro corresponde.

Quienes tramitan una visa mediante un consulado deben seguir las indicaciones del Centro Nacional de Visas para enviar documentos. Para presentar un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, corresponde consultar qué cuadro autoriza USCIS durante el mes. Esa información se publica en su página de fechas para ajuste de estatus.

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