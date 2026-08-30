USCIS vuelve a investigar a vecinos de quienes solicitan la ciudadanía: qué puede revisar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reforzó una práctica que puede cambiar la manera en que algunos inmigrantes atraviesan el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense: las llamadas “investigaciones de vecindario”, que permiten verificar información de un solicitante a través de personas de su entorno.

La agencia incorporó formalmente esta política a su Manual de Políticas el 25 de agosto de 2026 mediante la alerta PA-2026-10, que actualiza los procedimientos utilizados para determinar si una persona reúne los requisitos para naturalizarse.

La medida no significa que USCIS vaya a visitar la casa o entrevistar a los vecinos de todas las personas que presenten el Formulario N-400. La decisión de realizar una investigación de este tipo seguirá evaluándose caso por caso.

USCIS recupera una práctica abandonada hace décadas

Las investigaciones personales o de vecindario tienen sustento en la sección 335(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Sin embargo, el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) había dejado prácticamente de realizarlas en 1991, según reconoce el propio USCIS.

En agosto de 2025, USCIS anunció que pondría fin a la exención general que había mantenido esta herramienta prácticamente en desuso. Un año después, la actualización del 25 de agosto de 2026 incorporó esa política directamente al manual que utilizan los funcionarios para evaluar las solicitudes de naturalización.

De ahí que se hable del regreso de estas investigaciones después de aproximadamente 35 años.

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¿Qué puede investigar USCIS?

El objetivo es comprobar que la información proporcionada por el solicitante sea consistente y que cumpla con los requisitos legales para convertirse en ciudadano estadounidense.

De acuerdo con la política de USCIS, una investigación puede abarcar el área donde la persona vive y trabaja y examinar un período de al menos cinco años anteriores a la presentación de la solicitud de naturalización.

Entre los aspectos que USCIS puede intentar corroborar están:

La residencia del solicitante.

Su historial laboral y la información incluida en el N-400.

El requisito de “ buen carácter moral ”.

”. Su adhesión a los principios de la Constitución de Estados Unidos.

Su disposición favorable al “buen orden y felicidad de Estados Unidos”, uno de los requisitos establecidos en la ley de naturalización.

La investigación puede servir, entre otras cosas, para detectar inconsistencias entre lo declarado por el inmigrante y la información obtenida durante el proceso.

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¿USCIS puede hablar con vecinos o compañeros de trabajo?

Sí. La política contempla expresamente información proveniente de personas que conozcan al solicitante.

USCIS señala que puede solicitar cartas testimoniales de vecinos, empleadores, compañeros de trabajo y asociados comerciales que puedan aportar información respaldada sobre la persona que busca naturalizarse.

Esto también implica que, cuando USCIS considere necesaria una investigación de vecindario, sus investigadores pueden buscar información relacionada con el lugar de residencia o empleo del solicitante.

La agencia no ha establecido, sin embargo, que este procedimiento vaya a aplicarse automáticamente a todos los solicitantes.

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No todos los solicitantes serán investigados

Este es uno de los puntos centrales de la nueva política. USCIS mantiene la facultad de realizar o dispensar una investigación de vecindario de manera individual, después de analizar la evidencia disponible en cada expediente.

Por eso, presentar una solicitud de ciudadanía no significa necesariamente que un investigador vaya a presentarse en la vivienda del solicitante o hablar con sus vecinos.

La actualización tampoco establece públicamente qué porcentaje de los casos será sometido a este procedimiento ni qué oficinas de USCIS lo utilizarán con mayor frecuencia.

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Las cartas de referencia pueden adquirir mayor importancia

USCIS también señala que la evidencia aportada por el propio solicitante puede influir en la decisión de realizar o no una investigación adicional.

Entre esa documentación pueden encontrarse testimonios de personas que conozcan al inmigrante, como vecinos, empleadores o compañeros de trabajo.

El memorando de la agencia incluso indica que aportar este tipo de evidencia junto con la solicitud puede ayudar a USCIS a decidir que una investigación de vecindario no es necesaria y evitar, en ciertos casos, una posterior solicitud de evidencia adicional.

En cambio, USCIS advierte que no entregar evidencia requerida o negarse a proporcionarla podría llevar a que la agencia decida realizar una investigación.

Qué significa el cambio para quienes buscan la ciudadanía

La naturalización ya incluye verificaciones de antecedentes, revisión del historial migratorio, una entrevista personal y, cuando corresponde, las pruebas de inglés y educación cívica.

Las investigaciones de vecindario agregan otra herramienta para verificar que lo declarado durante el proceso coincida con la realidad del solicitante.

Para quienes estén preparando el Formulario N-400, la nueva política vuelve especialmente importante que direcciones, empleos, fechas de residencia, viajes y demás antecedentes declarados sean completos y consistentes.

La medida forma parte de un endurecimiento de los controles de elegibilidad para la naturalización y devuelve protagonismo a un mecanismo que Estados Unidos prácticamente no utilizaba desde comienzos de la década de 1990.

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