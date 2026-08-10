Estados Unidos cancela más de 175,000 visas por diversos motivos: violencia, estafas o abusos migratorios

El gobierno del presidente Donald Trump confirmó que el Departamento de Estado revocó más de 175,000 visas a ciudadanos extranjeros por diversos motivos, como parte de una política iniciada en 2025.

Entre las causas por las que se cancelaron los permisos de viajes están: violación a los términos de los titulares de visas; delitos; incitación a la violencia contra ciudadanos estadounidenses; estafas a estadounidenses; abusar del sistema de inmigración, o poner en peligro la seguridad nacional.

“La mayoría de estas visas fueron revocadas debido a encuentros con las fuerzas del orden por diversas actividades delictivas, siendo las principales causas la agresión, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, el robo y los delitos relacionados con las drogas”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado. “Un número significativo de visas fueron revocadas por conducción temeraria, agresión sexual, abuso infantil, fraude, malversación de fondos y otros delitos”.

El Departamento indicó que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha determinado que numerosos ciudadanos extranjeros son deportables por motivos de política exterior, por lo cual se menciona el caso de “un ciudadano cubano vinculado a una operación de influencia del régimen comunista cubano”, así como “ciudadanos iraníes con conexiones con el régimen iraní”.

Entre los casos también se menciona a una persona originaria de Laos acusada de agresesión sexual de menores y quien fue indultado por el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

También se menciona el caso de un ciudadano de Kuwait que deseó violencia contra el presidente Trump y calificó a los estadounidenses como sus “enemigos”.

“Las revocaciones son resultado de las continuas operaciones de verificación del Departamento de Estado, que garantizan que los beneficiarios de las visas cumplan con los términos de las mismas y no pongan en peligro a los estadounidenses”, insistió la autoridad.

La administración Trump indicó que continuará con este programa de revocación de visas de personas que se considere una amenaza “a la seguridad del pueblo estadounidense”.

“Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho”, insistió la dependencia.

¿Y los funcionarios extranjeros?

Varios reportes indican que el Departamento de Estado ha cancelado las visas de funcionarios extranjeros, incluidos varios gobernadores y políticos de México, pero la administración Trump descartó ofrecer algún tipo de estadística sobre tales acciones, aunque no las negó.

“En términos generales, no tenemos comentarios sobre las acciones del Departamento con respecto a casos específicos, debido a la confidencialidad de los registros de visas”, indicó un portavoz.

A finales de 2025, Reuters publicó que el gobierno estadounidense revocó las visas de viaje de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en su mayoría del partido Morena, como parte de una ofensiva contra los presuntos vínculos políticos con los cárteles de la droga.

Otros caos de revocación de visas

El Departamento de Estado no ofreció detalles estadísticos sobre la revocación de visas, pero hizo mención de algunos casos genéricos, sin revelar nombres o ciudadanía de las personas afectadas.

– Un hombre acusado de violación y agresión sexual graves, incluyendo a una víctima con discapacidad mental.

– Un hombre acusado de secuestro, trata de personas y explotación sexual de un menor.

– Una persona detenida por alterar el orden público, resistencia al arresto con violencia, conducir bajo los efectos del alcohol y violencia doméstica.

– Una personas que afirmaba dirigir un negocio legítimo que ayudaba a pacientes vulnerables a acceder a la atención médica, pero generó estafa masiva de Medicaid, facturando más de $5 millones de dólares.

– Un hombre que construyó una empresa basada en mentiras, falsificando ingresos y engañando a inversores para estafar millones de dólares a sus clientes.

“Una embajada de Estados Unidos en el norte de África revocó más de 100 visas a padres que viajaban a Estados Unidos para dar a luz y que sus hijos obtuvieran la ciudadanía estadounidense”, afirmó la administración Trump.

Este caso recuerda la escalada del actual gobierno para enfrentar lo que califica como “turismo de nacimiento”, enfocado a mujeres que llegan a EE.UU. solamente para dar a luz y que sus bebés tengan ciudadanía estadounidense.

Las revocaciones de visas también se relacionan con mensajes que, según expertos, estarían protegidos por la Primera Enmienda, pero se retiró el documento a quienes se considera que celebraron “el asesinato de Charlie Kirk”.

“Cuando mueren los fascistas, los demócratas no se quejan”, citó el Departamento sobre uno de los casos.