Más de 70 millones reciben el Seguro Social: California concentra la mayor cantidad de beneficiarios

Más de 70 millones de personas reciben prestaciones del Seguro Social en Estados Unidos, y California concentra la mayor cantidad de beneficiarios del país, con 6.814 millones registrados en diciembre de 2025.

Los pagos del programa llegan principalmente a trabajadores jubilados y personas con discapacidad, pero también incluyen a familiares sobrevivientes de trabajadores fallecidos. Las cifras fueron publicadas por la Administración del Seguro Social (SSA) en agosto y permiten conocer cómo se distribuyen los beneficiarios en todo el país.

California encabeza la lista

California ocupa el primer lugar con 6.814 millones de beneficiarios, una cifra que representa el 17.3% de su población.

El resultado no sorprende del todo, ya que California es, por mucho, el estado más poblado de Estados Unidos, con casi 40 millones de habitantes. Su enorme población hace que concentre también el mayor número de personas que reciben pagos del Seguro Social.

Después aparece Florida, con 5.294 millones de beneficiarios. Sin embargo, el peso del programa dentro de su población es mayor que en California: los beneficiarios representan el 22.6% de los habitantes del estado.

Texas ocupa el tercer lugar, con 4.997 millones de personas que reciben prestaciones, equivalentes al 15.8% de su población.

Nueva York se encuentra en la cuarta posición, con 3.925 millones de beneficiarios, mientras que Pensilvania completa los cinco primeros lugares con 3.036 millones.

En el caso de Pensilvania, el Seguro Social tiene un peso importante dentro de la población, ya que los beneficiarios representan 23.2% de los habitantes.

Ohio, Illinois y Michigan también tienen millones de beneficiarios

La lista continúa con estados que también cuentan con una cantidad considerable de personas que reciben prestaciones.

Ohio registra 2.612 millones de beneficiarios, equivalentes al 21.9% de su población, mientras que Illinois cuenta con 2.454 millones, que representan el 19.3%.

Michigan aparece con 2.381 millones de beneficiarios, y el 23.5% de su población recibe alguna prestación del Seguro Social.

Carolina del Norte tiene 2.386 millones de beneficiarios, equivalentes al 21.3% de sus habitantes, mientras que Georgia registra 2.082 millones, o el 18.4% de su población.

A partir de ese punto, el número de beneficiarios comienza a bajar, aunque varios estados todavía superan el millón de personas que reciben pagos.

Estos son los estados con más de un millón de beneficiarios

Después de los estados que encabezan la lista, Nueva Jersey registra 1.78 millones de beneficiarios, mientras que Virginia cuenta con 1.736 millones.

Tennessee tiene 1.593 millones, seguido por Arizona, con 1.576 millones, y Washington, con 1.526 millones.

Indiana registra 1.474 millones de beneficiarios, mientras que Missouri tiene 1.416 millones. Massachusetts suma 1.409 millones y Wisconsin alcanza 1.399 millones.

Carolina del Sur registra 1.334 millones de personas que reciben prestaciones, mientras que Alabama tiene 1.207 millones y Minnesota 1.187 millones.

Maryland cuenta con 1.133 millones de beneficiarios, Kentucky con 1.060 millones y Colorado con 1.035 millones.

¿Dónde representa una mayor parte de la población?

El número total de beneficiarios no cuenta toda la historia. Cuando se compara con la población de cada estado, aparecen diferencias importantes.

Maine registra que el 27.4% de su población recibe prestaciones del Seguro Social, mientras que en Virginia Occidental la proporción alcanza el 27.3%.

Vermont también presenta una cifra elevada, con 26.1%, seguido por Nuevo Hampshire, donde los beneficiarios representan el 25.0% de la población.

Mississippi registra 24.0%, mientras que Delaware alcanza 24.2%. Carolina del Sur tiene 23.9%, y Arkansas y Montana registran 23.7% cada uno.

También destacan Michigan, con 23.5%, Wisconsin, con 23.4%, Alabama, con 23.3%, y Pensilvania, con 23.2%.

Estas diferencias muestran que un estado puede tener menos beneficiarios en términos absolutos, pero una proporción mucho mayor de su población puede depender del Seguro Social.

Utah tiene una de las proporciones más bajas

En el otro extremo se encuentran los estados donde el Seguro Social representa una proporción menor de la población.

Utah registra 488,000 beneficiarios, equivalentes al 13.8% de sus habitantes, la proporción más baja entre los estados incluidos en los datos.

Colorado tiene 1.035 millones de beneficiarios, pero estos representan solo 17.2% de su población. California se ubica muy cerca, con 17.3%, pese a tener el mayor número absoluto de beneficiarios del país.

Maryland registra 18.1%, Georgia 18.4%, Nueva Jersey 18.6% e Illinois 19.3%.

La distribución completa por estado

Los datos de la SSA muestran que Luisiana cuenta con 992,000 beneficiarios, equivalentes al 21.5% de su población, mientras que Oregón registra 964,000, el 22.6%.

Oklahoma tiene 867,000 beneficiarios y Connecticut 765,000. En ambos casos, representan alrededor de una quinta parte de la población: 21.1% y 20.8%, respectivamente.

Arkansas suma 737,000 beneficiarios, Iowa 718,000 y Mississippi 710,000. Sus proporciones son de 23.7%, 22.2% y 24.0%.

Nevada registra 629,000 personas que reciben prestaciones, Kansas 613,000 y Utah 488,000.

Nuevo México cuenta con 486,000 beneficiarios, equivalentes al 22.9% de su población, mientras que Virginia Occidental registra 482,000 y alcanza una de las proporciones más altas del país, con 27.3%.

Idaho tiene 421,000 beneficiarios y Nebraska 388,000. Maine también registra 388,000, aunque en este caso la cifra representa el 27.4% de su población.

Nuevo Hampshire cuenta con 354,000 beneficiarios, Hawái con 311,000 y Montana con 271,000.

Delaware registra 257,000 personas, Rhode Island 249,000 y Dakota del Sur 206,000. Vermont tiene 168,000 y Dakota del Norte 154,000.

En los estados con menor población, las cifras son todavía más pequeñas. Wyoming registra 133,000 beneficiarios y Alaska 123,000, mientras que el Distrito de Columbia cuenta con 88,000.

El tamaño de la población explica buena parte de las diferencias

En términos generales, los estados más poblados también son los que concentran el mayor número de beneficiarios del Seguro Social. California, Florida, Texas, Nueva York y Pensilvania ocupan los primeros lugares tanto por población como por cantidad de personas que reciben estas prestaciones.

Sin embargo, al observar el porcentaje de habitantes que reciben pagos, el panorama cambia. Estados con poblaciones más pequeñas, como Maine, Virginia Occidental y Vermont, presentan algunas de las proporciones más altas.

Esto refleja las diferencias demográficas entre los estados y, especialmente, el peso que tienen los adultos mayores dentro de cada población. En buena parte del país, alrededor de una quinta parte de los habitantes recibe alguna prestación del Seguro Social, aunque la proporción puede ser mucho mayor en determinados estados.

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