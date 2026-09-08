Seguridad Social 2027: Estos son los cambios que realmente afectarán a tus prestaciones

Los beneficiarios del Seguro Social tendrán varios cambios que podrían modificar el monto de sus pagos o las condiciones bajo las que reciben sus prestaciones en 2027. El ajuste por costo de vida, los límites de ingresos para quienes siguen trabajando y el tope salarial sujeto al impuesto del programa están entre las principales novedades.

Aunque cada año aparecen advertencias sobre posibles recortes, no hay una reducción de las prestaciones prevista para 2027 bajo la legislación actual. El principal cambio para quienes ya reciben beneficios será el ajuste por costo de vida, mientras que los trabajadores deberán prestar atención a los nuevos límites que entrarán en vigor.

El COLA determinará cuánto aumentarán las prestaciones

Uno de los datos más esperados por los beneficiarios es el ajuste por costo de vida, conocido como COLA. Este porcentaje determina cuánto aumentarán las prestaciones del Seguro Social para compensar parte del efecto de la inflación.

La Administración del Seguro Social tiene previsto anunciar oficialmente el COLA de 2027 el 14 de octubre de 2026, una vez que se cuente con los datos necesarios para completar el cálculo.

La estimación más reciente de The Senior Citizens League apunta a un aumento de aproximadamente 3.6%. De confirmarse, sería el mayor incremento desde 2023 y representaría alrededor de $70 dólares adicionales al mes para el beneficiario promedio. I Investopedia+1

El porcentaje definitivo todavía no está establecido, por lo que los cálculos que circulan actualmente deben considerarse proyecciones y no el monto final que aparecerá en los cheques.

¿Cuánto podría subir el cheque promedio?

Para tener una referencia, el beneficio promedio de jubilación se encontraba alrededor de los $1,937.53 dólares mensuales. Con un COLA de 3.6%, ese pago aumentaría aproximadamente $69.75 dólares, hasta unos $2,007.28 dólares al mes.

El incremento real dependerá de cuánto recibe actualmente cada persona. El COLA se aplica al beneficio correspondiente, por lo que quienes reciben cantidades mayores tendrán un aumento en dólares superior al de quienes tienen pagos más bajos.

El ajuste también alcanzará a otros beneficiarios administrados por la Administración del Seguro Social, incluidos quienes reciben prestaciones por discapacidad, beneficios para sobrevivientes y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Los pagos ajustados comenzarán a reflejarse en 2027. D Diario AS+1

Medicare podría reducir parte del aumento

Un aumento en el Seguro Social no significa necesariamente que todo el incremento quede disponible para gastar.

Los beneficiarios que tienen Medicare deben considerar también el costo de la Parte B. La prima correspondiente a 2027 se conocerá más adelante y puede absorber una parte del aumento que genere el COLA.

Por esa razón, el incremento anunciado en octubre mostrará cuánto crecerá el beneficio bruto, pero el cambio que cada persona perciba finalmente en su presupuesto dependerá también de las deducciones que se apliquen a su pago.

Los trabajadores con salarios altos tendrán un nuevo límite

El Seguro Social también modificará el máximo de ingresos sujetos al impuesto del programa. En 2026, el límite de ingresos imponibles era de $184,500 dólares. Para 2027, se estima que pueda subir hasta aproximadamente $190,200 dólares.

Si esa cifra se confirma, los trabajadores que superen el límite actual tendrían otros $5,700 dólares de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social.

Con la tasa correspondiente, esto representaría aproximadamente $353 dólares adicionales en impuestos para los trabajadores que superen el nuevo límite durante el año. Esta cantidad también es una estimación y dependerá de la cifra oficial que publique la Administración del Seguro Social en octubre.

El cambio afecta principalmente a las personas con salarios elevados. Para la mayoría de los trabajadores, que se encuentran por debajo del límite, esta modificación no tendrá un efecto directo sobre sus impuestos del Seguro Social.

Quienes cobran beneficios y siguen trabajando también tendrán nuevos límites

Otra modificación relevante afecta a las personas que reciben beneficios antes de alcanzar su edad de jubilación completa y continúan trabajando.

Cuando una persona solicita el Seguro Social antes de llegar a su edad de jubilación completa, sus ingresos laborales pueden provocar una reducción temporal de los beneficios que recibe, dependiendo de cuánto gane.

Para 2026, el límite inferior se situaba alrededor de $24,480 dólares. Para 2027, se estima que aumente hasta aproximadamente $25,200 dólares.

También existe un límite diferente para quienes alcanzan su edad de jubilación completa durante 2027. Ese umbral, que rondaba los $65,160 dólares en 2026, podría subir hasta cerca de $67,200 dólares.

Esto no significa que una persona pierda definitivamente sus beneficios por superar esos límites. Las reglas determinan cuánto puede retenerse de las prestaciones mientras el beneficiario continúa trabajando.

La edad de jubilación completa ya no seguirá aumentando

Uno de los cambios que más confusión genera entre quienes planean su retiro tiene que ver con la edad de jubilación completa.

El incremento gradual que llevó esta edad hasta los 67 años ya terminó. Las personas nacidas en 1960 o después tienen una edad de jubilación completa de 67 años.

Quienes pertenecen a esa generación comenzarán a alcanzar esa edad en 2027. Bajo las reglas actuales, no existe otro incremento programado después de los 67 años.

Esto no impide solicitar los beneficios antes. Sin embargo, comenzar a cobrar el Seguro Social antes de alcanzar la edad de jubilación completa generalmente implica recibir una prestación mensual menor de manera permanente.

No hay un recorte previsto para las prestaciones en 2027

Las preocupaciones sobre la situación financiera del Seguro Social han aumentado debido a las proyecciones sobre el futuro de sus fondos fiduciarios. Sin embargo, eso no significa que los beneficiarios deban esperar un recorte en sus cheques de 2027.

De acuerdo con las reglas actuales, no hay recortes programados para el próximo año.

Las advertencias sobre la solvencia del programa están relacionadas con un horizonte posterior. Las proyecciones apuntan a que el fondo de jubilación y sobrevivientes podría agotar sus reservas en 2032 si no se realizan cambios legislativos. Eso es diferente de decir que el Seguro Social no tendrá dinero para pagar prestaciones en 2027.

Por ahora, quienes reciben beneficios pueden esperar que sus pagos continúen bajo las reglas actuales, con el aumento correspondiente al COLA una vez que se determine oficialmente.

Qué cambios pueden afectar directamente tu dinero

Para la mayoría de los beneficiarios que únicamente reciben su pago mensual, el dato más importante será el COLA de 2027. El porcentaje definitivo permitirá calcular cuánto aumentará su prestación a partir del próximo año.

Quienes además tienen Medicare deberán revisar el costo de la Parte B, ya que una prima más elevada podría reducir el aumento neto que finalmente llegue a su bolsillo.

En el caso de quienes continúan trabajando, será importante revisar los nuevos límites de ingresos para saber cómo sus salarios pueden afectar temporalmente sus beneficios. Los trabajadores con ingresos elevados también tendrán que considerar el nuevo máximo sujeto al impuesto del Seguro Social.

En cambio, la edad de jubilación completa no representa un nuevo incremento para 2027. El límite permanece en 67 años para las personas nacidas en 1960 o después.

La fecha clave será el 14 de octubre

El 14 de octubre de 2026 será una fecha importante para quienes quieran conocer las cifras definitivas del Seguro Social para 2027. Ese día se espera la publicación oficial del COLA y de otros parámetros utilizados para determinar los beneficios y límites del programa.

Hasta entonces, las cifras sobre un aumento de 3.6%, un límite salarial de $190,200 dólares y un umbral de ingresos de $25,200 dólares deben tratarse como estimaciones.

Lo que sí está claro es que 2027 traerá ajustes que pueden cambiar el dinero que algunos estadounidenses reciben o pagan. Para los beneficiarios, el COLA será el principal factor a vigilar; para quienes siguen trabajando, los nuevos límites de ingresos serán igualmente importantes.

El título y la estructura quedan así centrados en “qué cambia en tus prestaciones en 2027”, diferenciándolo de la nota anterior sobre la deducción fiscal para mayores de 65 años.

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