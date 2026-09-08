Para la Generación X, la Gran Recesión sigue siendo la causa de sus dificultades económicas

Aunque las generaciones actuales están viviendo las fuertes presiones e incertidumbre económicas que los han llevado a tomar decisiones drásticas en sus finanzas y presupuesto, una generación en particular atribuye sus problemas financieros a una larga lista de acontecimientos económicos que han marcado y definido la forma en la que este grupo de personas ha tenido que afrontarlos.

De acuerdo con una encuesta realizada por la plataforma Zety a unos 1,003 trabajadores, se conoció que la generación X, personas que actualmente comprenden las edades entre los 46 y 61 años, aseguran que la principal causa de sus dificultades financieras es “la Gran Recesión” del 2008.

Una larga lista de crisis financieras

Pero, no solo eso, esta generación también menciona otra larga lista de crisis y acontecimientos financieros como la llegada del puntocom a finales de los años noventa, la pandemia del covid-19 y la alta inflación actual como parte de las causas.

Para Jasmine Escalera, experta en desarrollo profesional de Zety y parte de la investigación, comentó: “Creo que lo que estamos viendo aquí es un efecto acumulativo: cada pocos años, nos vemos afectados por algo”, dijo.

Por su parte, John Faircloth, asesor de patrimonio privado en Riverwalk Wealth Advisors de Northwestern Mutual, señaló que, para la generación X, sin duda su inestabilidad financiera comienza mucho antes. “Si lo analizamos secuencialmente, tuvimos la recesión en la década de 1990, luego un par de buenos años, después nos arrasaron las empresas puntocom, luego tuvimos un par de buenos años más y, finalmente, nos arrasó la crisis financiera mundial”, dijo.

Según datos arrojados por la encuesta de Zety, más del 60% de los encuestados señaló el aumento de precios por la elevada inflación de los últimos años como su principal problema financiero; un 40% culpó a la pandemia, el 23% mencionó a la Gran Recesión de 2008 y 2009, y el 10% apuntó a la burbuja de las puntocom en el 2000.

Muchos temen no poder jubilarse

Sin embargo, un problema más profundo atormenta a esta generación en particular: la jubilación. En Estados Unidos, la edad mínima de jubilación inicia a los 62 años y, a medida que muchos de la generación X se acercan al retiro, se cuestionan si jubilarse anticipadamente sea una buena opción o algunos planean seguir trabajando después de solicitar el retiro, ya que consideran que con el elevado costo de vida sus prestaciones mensuales no serán suficientes para mantenerse.

Y es que un factor clave para la tranquilidad de las personas que enmarcan esta generación son los ahorros, y muchos aseguran no tener los suficientes como para sentirse cómodos en el retiro.

Según Jessica Espinoza, directora general de NFP, “quienes están a punto de jubilarse son, en realidad, el primer grupo de personas que ha tenido que depender de sus propios ahorros, no tienen planes de pensiones, y lo que realmente determinará si pueden jubilarse en sus propios términos o no, son la Seguridad Social y todo lo demás que hayan podido acumular, y eso es realmente desalentador para esa población”, destacó.

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