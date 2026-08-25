La Generación X teme no poder jubilarse y planea seguir trabajando después de la edad de retiro

Ante el elevado costo de vida que enfrentan muchos estadounidenses actualmente, adultos mayores cercanos a la edad mínima de jubilación se están cuestionando si jubilarse es una buena opción e incluso algunos planean seguir trabajando después del retiro, ya que consideran que sus ahorros no son lo suficiente para dejar sus empleos.

Este año, los pagos para un retirado anticipado a los 62 años son de $2,000 dólares en promedio y esto se debe a que la Administración de la Seguridad Social (SSA) realiza una reducción del 30% de sus beneficios para estos adultos mayores, en comparación con los que se jubilan a los 65 años, que cuentan con el 100% de los beneficios mensuales, equivalente a $3,000 dólares este año.

Es por esa razón que el tema de la jubilación, específicamente para la generación X (en edades comprendidas este 2026 entre los 46 y 61 años), está siendo de mayor importancia, ya que muchos enfrentarían crisis de financiación si desean depender únicamente del beneficio mensual del Seguro Social.

Y es que más del 40% de los trabajadores estadounidenses cercanos a la edad de jubilación esperan que los pagos de sus prestaciones sean su principal fuente de ingresos durante su retiro, según datos de una encuesta desarrollada por la firma de servicios NFP (Non-Farm Payrolls o Nóminas no Agrícolas). El informe también destaca que de ese mismo grupo, un 26% espera que su jubilación se financie con planes 401(k), cuentas IRA u otras cuentas de jubilación.

En este sentido, Jessica Espinoza, directora general de NFP y líder nacional de la práctica de jubilación, comentó que los datos presentados son sin duda una señal de alerta. “Quienes están a punto de jubilarse son, en realidad, el primer grupo de personas que ha tenido que depender de sus propios ahorros, no tienen planes de pensiones, y lo que realmente determinará si pueden jubilarse en sus propios términos o no, son la Seguridad Social y todo lo demás que hayan podido acumular, y eso es realmente desalentador para esa población”, dijo.

Muchos de la generación X también muestran su preocupación sobre el déficit en cuanto a la financiación del Seguro Social para 2023, lo que supone que en los próximos años podría haber recortes en sus beneficios.

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