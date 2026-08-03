Más del 40% de los estadounidenses consideran la asequibilidad como su principal preocupación, revela encuesta

Ante un alto costo de vida, una encuesta desarrollada por Echelon Insights y la consultora global Brunswick Group reveló que más del 40% de los estadounidenses entrevistados consideran que “la asequibilidad” es una de sus principales preocupaciones, por lo que sugieren que es momento de que los altos ejecutivos tengan más conciencia de ello y reduzcan los precios de sus productos.

Según los resultados de la encuesta realizada a 1,001 personas, un 25% afirmó que el costo de vida actual es demasiado alto, por lo que un 23% indicó que los directores ejecutivos de las grandes corporaciones deberían “dejar de ser codiciosos” y no solo comenzar a ganar menos, sino también empezar a compartir su riqueza.

En este sentido, el análisis de Echelon y Brunswick se inclinó al descontento que actualmente sienten muchos estadounidenses en cuanto a los altos directivos. El 13% comentó que deberían pagar a sus empleados de forma justa, un 12% reclamó un trato mejor a los trabajadores, un 7% mencionó los reemplazos con la IA, mientras que un 5% indicó que deberían apoyar más a las comunidades y personas que lo necesiten y no estar tan desconectados de la vida cotidiana de los estadounidenses.

Según datos de Associated Press, las diferencias salariales entre los altos directivos y el trabajador promedio estadounidense de tiempo completo son abismales; en 2025, la remuneración de un CEO alcanzaba los $17,7 millones de dólares, a diferencia de los $64,220 dólares al año de un empleado común.

Para Glenn Williams, director ejecutivo de Primerica, “el reto actual es que muchas familias sienten que están haciendo todo bien, pero aun así tienen dificultades para salir adelante, ya que el aumento de los costes sigue superando su progreso”, dijo.

El sueño americano para muchos estadounidenses quedó en puntos suspensivos ante los elevados precios de bienes esenciales y comunes; el promedio de la población en los últimos años ha ajustado su presupuesto para llegar a fin de mes mientras aumentan sus deudas en tarjetas de crédito y ve menguados sus ahorros de jubilación.

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