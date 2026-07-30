¿Cuáles son las ciudades en EE.UU. donde las personas gastan más en artículos esenciales?

Debido a la elevada inflación y las altas tasas arancelarias en los últimos años, los estadounidenses no solo se han enfrentado a altos precios de los alimentos y servicios básicos, sino también al aumento de otros bienes y artículos esenciales como ropa y calzado.

En este sentido, la empresa de finanzas personales WalletHub realizó un análisis de las ciudades donde los consumidores gastan más en artículos esenciales como prendas de vestir, los cuales actualmente suponen una presión sobre sus presupuestos.

“En ciertas ciudades, una familia puede llegar a gastar cerca del 4% del ingreso familiar mensual promedio solo en un par de pantalones de mujer, una camisa de vestir de hombre y un par de jeans de niño. En las ciudades donde más se gasta, los residentes suelen enfrentarse a precios altos junto con bajos ingresos”, señala Chip Lupo, analista de WalletHub.

Ciudades donde se gasta más en compras de artículos de vestir en EE.UU.:

1. Cleveland, OH (3,52%)

2. Birmingham, AL (3,22%)

3. Detroit, MI (3,09%)

4. Baton Rouge, Luisiana (2,95%)

5. Toledo, OH (2,95%)

6. Nueva Orleans, Luisiana (2,62%)

7. Newark, NJ (2,61%)

8. Lexington-Fayette, Kentucky (2,59%)

9. Lubbock, TX (2,57%)

10. San Antonio, TX (2,56%)

El analista también comentó que “dado que comprar ropa puede resultar muy caro, los consumidores siempre deberían preguntarse si una compra es realmente necesaria. También deberían considerar las rebajas, los cupones, la compra de ropa de segunda mano, los intercambios de ropa y otras maneras de reducir la presión sobre su bolsillo”, dijo.

El informe reveló que Cleveland se sitúa como primero en la lista, ya que la gente gasta la mayor parte de sus ingresos en ropa. Una camisa de vestir para hombre, un par de vaqueros para niño y un pantalón de mujer cuestan, en promedio, unos $120 dólares en Cleveland, señala el estudio, lo que representa alrededor del 3.5% del ingreso familiar mensual promedio.

“Este alto porcentaje se debe a la combinación de precios relativamente altos de la ropa y bajos ingresos, ya que la ciudad tiene el segundo ingreso familiar medio más bajo del país, con tan solo $40,801 dólares anuales”, destaca Lupo.

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