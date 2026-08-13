Nuevos datos de inflación modifican la estimación del aumento del Seguro Social para 2027

Este miércoles, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) ofreció un nuevo informe sobre la inflación en Estados Unidos, la cual se ubicó en el 3.4% interanual en julio, y ante los recientes datos surgen nuevas estimaciones en cuanto al ajuste del costo de vida (COLA) del Seguro Social para el próximo año.

La inflación cedió en julio ante el 3.5% de junio, por lo que este jueves la Senior Citizens League, basándose en las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ajustó sus proyecciones del COLA al 3.6% para 2027 en comparación con el 3.8% que anticipaba hace un mes.

Por su parte, AARP también modificó su previsión y señaló que el ajuste del COLA para 2027 será del 3.5% y no del 3.6% como proyectaba anteriormente, mientras que el Comité para un Presupuesto Federal Responsable estimó que el COLA sea aún más bajo, situándolo en el 3.2%.

Al respecto, Shannon Benton, directora ejecutiva de la Liga de Ciudadanos Mayores, comentó que “los adultos mayores no experimentan la inflación como un porcentaje en un gráfico. Francamente, es indignante que los adultos mayores tengan que esperar a un ajuste por costo de vida para compensar los precios que ya han disparado sus facturas de alimentos, los costos de vivienda, los gastos médicos y las primas de seguros”, expresó.

Todos los años el Seguro Social ajusta el COLA del año siguiente con el propósito de mantener las prestaciones de los jubilados por encima de la inflación; sin embargo, en los últimos años, debido a la volatilidad de los precios, muchos adultos mayores consideran que sus beneficios mensuales no son suficientes, como por ejemplo este año, cuando el COLA se fijó en 2.8% con un promedio de $2,071 dólares al mes en prestaciones que fueron superadas por la elevada inflación en marzo y que hasta la fecha se ha mantenido alta.

Aunque tanto las previsiones de la Senior Citizens League como de la AARP no son exactas ni tampoco definitivas, sino que dan un indicio de lo que el Seguro Social podría ajustar, la cifra oficial para el 2027 se deberá esperar para mediados de octubre, cuando se tengan los informes oficiales del IPC de septiembre, ya que el COLA se basará en los datos de inflación de julio, agosto y septiembre.

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