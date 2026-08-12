La deuda general de los estadounidenses cayó ligeramente en el segundo trimestre del año

De acuerdo con datos publicados recientemente por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York durante el segundo trimestre de este año, que abarca de abril a junio, la deuda en general de los hogares estadounidenses disminuyó en $226,000 millones de dólares; no obstante, el total aún se encuentra cerca de los $1,4 billones de dólares por debajo del récord de 2008 ajustado a la inflación.

Según la entidad, al final del trimestre el promedio de los hogares adeudaba cerca de $155,274 dólares, lo que representa $17,066 menos que el máximo histórico, y esto se debe a que los consumidores estadounidenses siguieron solicitando cantidades récord en préstamos hipotecarios, automóviles, tarjetas de crédito.

El informe de la Fed también detalla que los préstamos para automóviles alcanzaron un récord nominal de $211 mil millones de dólares; los préstamos con garantía hipotecaria aumentaron en $19,000 millones de dólares. El análisis también señaló que la tasa de morosidad de las tarjetas de crédito, aunque sigue elevada, se mostró más estable.

Al respecto, John Kiernan, editor de WalletHub, comentó que “el segundo trimestre de 2026 fue una excepción en ese sentido, ya que la deuda disminuyó en términos absolutos y los consumidores demostraron estar en mejor situación de lo que la mayoría de la gente piensa”, dijo.

Si bien, Kiernan no descartó que en los últimos meses se ha observado cómo la deuda de los hogares alcanza un récord tras otro, el especialista expresó que solo los ajustes por inflación son los que impidieron establecer un récord general. “La situación podría ser mucho mejor, por supuesto, pero muchos analistas esperaban un panorama mucho peor”, agregó.

Finalmente, en un análisis presentado por Bank of America Institute, donde indicaba que los gastos en tarjeta de crédito habían aumentado un sólido 4.3% excluyendo la gasolina, el informe concluyó que, la salud financiera de los consumidores parece sólida, pese a las presiones del costo de vida, y hay pocos indicios de una aceleración en el uso de los ahorros por parte de los hogares.

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