Refinanciar el préstamo de su auto podría ahorrarle dinero: esto debe saber, según expertos

Ante la fuerte crisis de asequibilidad, un reporte del Banco de la Reserva Federal de Nueva York reveló que, a principios de este año, la deuda general de los hogares estadounidenses alcanzó un máximo histórico de $18,8 billones de dólares y, en la mayoría de los casos, los grandes montos provienen tanto de hipotecas ($13,2 billones de dólares) como de préstamos para automóviles, los cuales aumentaron a $1,69 billones de dólares en el primer trimestre del 2026.

En este sentido, como parte de una solución a su problema de endeudamiento, muchos prestatarios consideran la posibilidad de refinanciar sus préstamos con el fin de ahorrar dinero, pero ¿esto podría ser realmente una solución?

De acuerdo con Stephanie Roberts, directora de productos automotrices de PenFed Credit Union, actualmente muchos consumidores estadounidenses se han educado en cuanto a las condiciones de crédito y saben que hay formas de refinanciamiento sin que se afecte su puntaje crediticio.

“Desde el punto de vista de la educación crediticia, los consumidores están más informados que nunca sobre la salud de su crédito, por lo que están recurriendo a las refinanciaciones. Muchos prestamistas permiten a los consumidores consultar su tasa de interés mediante una consulta de crédito superficial, sin que esto afecte su puntaje crediticio ni implique la obligación de someterse a este proceso. Creo que por eso muchas personas ahora ven la refinanciación como una opción ventajosa, algo que no ocurría antes”, dijo Roberts.

Según la experta, una de las ventajas que tienen los consumidores actualmente es que muchos vehículos se mantienen en circulación por más tiempo, haciendo que la refinanciación sea más viable, pero también menciona que esto puede deberse a que muchos consumidores conservan por más tiempo sus vehículos debido a las dificultades económicas para cambiar a uno nuevo.

Finalmente, la experta destaca que entre los pasos para un refinanciamiento está la evaluación del vehículo en cuanto a costo. “Este proceso permite determinar si conviene financieramente refinanciar el coche, porque si la deuda supera su valor, la conversación se vuelve más complicada”, dijo.

Lo siguiente será observar si hay opción de preaprobación para saber si las tasas de interés disponibles son más bajas que la que ya tiene el consumidor, y en este caso considerar o no una extensión del plazo del préstamo en el proceso de refinanciación.

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