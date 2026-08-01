Jubilados revelan 6 gastos mensuales que no esperaban al retirarse

Planificar la jubilación suele centrarse en calcular cuánto dinero se necesitará para dejar de trabajar. Sin embargo, hay un aspecto que con frecuencia pasa desapercibido: los gastos que aparecen una vez que comienza esta nueva etapa de la vida.

Aunque muchas personas creen que al liquidar la hipoteca o terminar de pagar el automóvil sus finanzas serán más ligeras, la realidad suele ser distinta. Especialistas en planificación financiera advierten que numerosos jubilados terminan enfrentando gastos recurrentes que nunca habían considerado y que pueden afectar seriamente su patrimonio.

Estos son los seis gastos que, según asesores financieros y expertos en patrimonio, más sorprenden a quienes ya se retiraron.

Viajes y pasatiempos consumen más dinero del esperado

Uno de los primeros cambios tras dejar de trabajar es el aumento del tiempo libre. Lo que inicialmente parece una ventaja también suele traducirse en mayores gastos para mantenerse activo.

Tom Mathews, autor del libro How Money Works, explica que durante los primeros años de jubilación muchas personas todavía gozan de buena salud y buscan cumplir metas que habían pospuesto durante décadas, de acuerdo con lo publicado por Go Banking Rates.

Viajes internacionales, escapadas frecuentes, practicar golf varias veces por semana o desarrollar nuevos hobbies pueden incrementar considerablemente el presupuesto mensual.

Además, los viajes no siempre responden al ocio. También pueden surgir desplazamientos inesperados para atender emergencias familiares o visitar a seres queridos, generando gastos que pocas personas incluyen en su planeación financiera.

Ayudar a hijos y nietos puede afectar el patrimonio

Otro gasto que suele crecer durante la jubilación es el apoyo económico a la familia.

Muchos padres y abuelos destinan parte de sus ahorros para ayudar a hijos o nietos con el pago de la universidad, tratamientos médicos, el enganche de una vivienda o situaciones económicas complicadas.

Steve Sexton, asesor financiero de Sexton Advisory Group, asegura que observa esta situación de manera constante entre sus clientes.

Según el especialista, la intención de ayudar a la familia es comprensible, pero hacerlo sin establecer límites puede comprometer la estabilidad financiera del jubilado y poner en riesgo su seguridad económica a largo plazo.

Tener la casa pagada no elimina los gastos de vivienda

Liquidar la hipoteca no significa que la vivienda deje de generar costos.

Con el paso del tiempo aumentan los impuestos sobre la propiedad, las primas del seguro del hogar y los gastos derivados del mantenimiento cotidiano.

A ello se suman reparaciones imprevistas como problemas en el techo, instalaciones eléctricas, tuberías, sistemas de aire acondicionado o renovación de electrodomésticos.

Steve Sexton recomienda destinar cada año entre el 1% y el 3% del valor de la vivienda para mantenimiento preventivo. Sin embargo, reconoce que pocos jubilados incluyen esta reserva dentro de su presupuesto anual.

El automóvil también se vuelve más costoso con los años

Muchos adultos mayores consideran que una vez pagado el vehículo ya no representa un gasto importante.

No obstante, ocurre exactamente lo contrario: conforme el automóvil envejece aumentan las reparaciones, el mantenimiento y el reemplazo de piezas.

La abogada especializada en finanzas y deudas Leslie Tayne explica que estas averías suelen aparecer de manera inesperada y requieren pagos inmediatos.

Cuando los jubilados no cuentan con un fondo para este tipo de emergencias, con frecuencia recurren a sus ahorros o incluso adquieren nuevas deudas para cubrir las reparaciones.

Los gastos médicos siguen creciendo pese a contar con cobertura

La atención médica representa uno de los mayores desafíos financieros durante la jubilación.

Beth Stenz, planificadora financiera de Edward Jones, señala que muchos adultos mayores descubren demasiado tarde que existen numerosos servicios que deben pagar de su propio bolsillo.

Entre ellos destacan:

Atención dental.

Consultas oftalmológicas.

Aparatos auditivos.

Medicamentos con receta.

Tratamientos especializados.

Servicios de cuidados prolongados.

Estos gastos suelen incrementarse conforme avanza la edad y pueden representar una parte importante del presupuesto mensual.

Los cuidados de largo plazo son uno de los mayores riesgos financieros

La necesidad de recibir cuidados especializados durante la vejez es otro de los gastos menos considerados al momento de planear el retiro.

Kevin Quinn, abogado especializado en planificación patrimonial de Legacy Counsellors, advierte que este tipo de atención puede convertirse en uno de los principales factores que deterioran el patrimonio de los jubilados.

De acuerdo con datos del Consejo Estadounidense sobre el Envejecimiento, una habitación compartida en una residencia para adultos mayores tiene un costo promedio anual de $119,340 dólares, mientras que una habitación privada alcanza los $136,948 dólares al año.

Además, Quinn señala que aproximadamente siete de cada diez personas jubiladas necesitarán algún tipo de cuidado de largo plazo, con una estancia promedio cercana a los tres años, lo que convierte este gasto en uno de los más importantes dentro de la planificación financiera.

Planificar estos gastos puede evitar problemas económicos

Los especialistas coinciden en que la jubilación no solo requiere calcular cuánto dinero será necesario para dejar de trabajar, sino también anticipar gastos que normalmente no aparecen durante la vida laboral.

Reservar recursos para mantenimiento del hogar, reparaciones del automóvil, atención médica, apoyo familiar, actividades recreativas y posibles cuidados de largo plazo puede marcar la diferencia entre un retiro estable y uno lleno de dificultades financieras.

Por ello, recomiendan elaborar un presupuesto realista y revisar periódicamente el plan de retiro junto con un asesor financiero para reducir el impacto de estos gastos inesperados y proteger el patrimonio a largo plazo.

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