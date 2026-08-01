Ciudades de EE.UU. donde comprar ropa pesa más y menos en el bolsillo de los hogares

El costo de renovar el guardarropa se ha convertido en un desafío para muchas familias en Estados Unidos, especialmente en ciudades donde los precios de las prendas se combinan con ingresos familiares más bajos. Un nuevo análisis revela que en algunas zonas del país comprar ropa básica puede representar más del 3% del ingreso mensual promedio de un hogar.



El estudio elaborado por WalletHub comparó el precio promedio de tres artículos esenciales, una camisa de vestir para hombre, un pantalón para mujer y un par de jeans para niño, en las 100 ciudades más grandes de Estados Unidos. Posteriormente, la firma financiera midió cuánto representan esos gastos frente al ingreso familiar medio de cada ciudad.

Los resultados muestran que el problema no depende únicamente de cuánto cuesta la ropa, sino también de la capacidad económica de los habitantes para cubrir esos gastos.

Cleveland lidera el gasto en ropa frente a los ingresos

La ciudad de Cleveland, Ohio, fue identificada como el lugar donde comprar ropa resulta menos accesible en relación con los ingresos de sus residentes.



En promedio, adquirir las tres prendas analizadas cuesta alrededor de $120 dólares, una cantidad que equivale aproximadamente al 3.52% del ingreso familiar mensual promedio de la ciudad.



Aunque Cleveland no registró los precios más elevados en todas las categorías, su bajo nivel de ingresos influyó de manera importante en el resultado. La ciudad tiene un ingreso familiar medio anual de $40,801 dólares, uno de los más bajos entre las localidades evaluadas.



De acuerdo con WalletHub, Cleveland se ubicó entre las ciudades con los precios más altos en pantalones para mujer, camisas de vestir para hombre y jeans infantiles.

Birmingham y Detroit también sufren el costo de la ropa

En segundo lugar apareció Birmingham, Alabama, donde los consumidores pagan aproximadamente $124 dólares por las tres prendas consideradas en el análisis.



Ese gasto representa más del 3.22% del ingreso familiar mensual promedio, una proporción elevada impulsada principalmente por los bajos ingresos de los hogares. Birmingham registra un ingreso familiar medio anual de $46,051 dólares.



La ciudad también mostró precios superiores al promedio nacional en varias categorías: ocupó posiciones altas entre las localidades más costosas para comprar jeans de niño, camisas de vestir para hombre y pantalones para mujer.



El tercer puesto fue para Detroit, Michigan, donde esas mismas prendas tienen un costo promedio cercano a $103 dólares, equivalente al 3.09% del ingreso familiar mensual promedio.



En este caso, el factor determinante fue el nivel de ingresos. Detroit cuenta con el ingreso familiar medio anual más bajo del estudio, con $39,938 dólares, lo que convierte una compra básica de ropa en una mayor carga económica para sus habitantes.

Las 10 ciudades donde la ropa consume más ingresos

Según WalletHub, estas son las ciudades donde comprar ropa representa una mayor proporción del ingreso familiar mensual promedio:

Cleveland, Ohio 3.52%

3.52% Birmingham, Alabama 3.22%

3.22% Detroit, Michigan 3.09%

3.09% Baton Rouge, Luisiana 2.95%

2.95% Toledo, Ohio 2.95%

2.95% Nueva Orleans, Luisiana 2.62%

2.62% Newark, Nueva Jersey 2.61%

2.61% Lexington-Fayette, Kentucky 2.59%

2.59% Lubbock, Texas 2.57%

2.57% San Antonio, Texas — 2.56%

Las ciudades donde comprar ropa resulta más accesible

En el extremo contrario, algunas ciudades registraron una menor presión del gasto en ropa respecto a los ingresos familiares.

Las cinco ciudades con menor porcentaje destinado a estas compras fueron:

Gilbert, Arizona 0.89%

0.89% San José, California 0.90%

0.90% Fremont, California 0.92%

0.92% Scottsdale, Arizona 0.98%

0.98% Irvine, California 0.99%

Expertos recomiendan planificar las compras para reducir gastos

Chip Lupo, analista de WalletHub, explicó que en algunas ciudades una familia puede llegar a gastar cerca del 4% de su ingreso mensual promedio únicamente en un conjunto básico de prendas.



“En las ciudades donde más se gasta, los residentes suelen enfrentarse a precios elevados junto con bajos ingresos”, señaló Lupo.



Ante este escenario, WalletHub recomienda que los consumidores establezcan un presupuesto específico para ropa, prioricen las prendas necesarias y consideren alternativas para reducir costos, como aprovechar descuentos, utilizar cupones, comprar ropa usada o intercambiar prendas.

Cómo ahorrar dinero al comprar ropa

Para evitar que la ropa afecte demasiado las finanzas personales, los especialistas sugieren:

Definir un presupuesto mensual para vestimenta.

Comprar primero prendas esenciales antes que artículos de lujo.

Comparar precios entre diferentes tiendas y marcas.

Aprovechar temporadas de descuentos.

Considerar ropa de segunda mano en buen estado.

Evitar compras impulsivas que no estén contempladas en el presupuesto.

El estudio de WalletHub muestra que el costo de la ropa no solo depende del precio de las prendas, sino también de la relación entre el gasto y los ingresos disponibles de cada familia.

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