Lo que debes saber antes de transferir fondos de un plan 401(k) y no perder dinero en el intento

Si cambiaste de trabajo y tienes un plan 401(k), es posible que alguien ya te haya recomendado mover ese dinero a una cuenta de jubilación individual, mejor conocida como IRA por sus siglas en inglés. La idea puede parecer sencilla, pero una transferencia de este tipo puede tener consecuencias que no siempre son fáciles de detectar.

Aun cuando ese consejo no haya llegado a tus oídos, este tipo de movimientos es cada vez más común. En 2023, los inversionistas transfirieron $682,000 millones de dólares desde planes de jubilación hacia cuentas IRA, según los últimos datos disponibles del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Casi 6 millones de personas hicieron este tipo de movimiento durante ese año.

La ley federal permite realizar transferencias libres de impuestos en determinadas circunstancias, como después de cambiar de empleo o al llegar a la jubilación. Sin embargo, que una transferencia sea posible no significa que siempre sea la mejor opción para ti.

No estás obligado a sacar tu dinero del 401(k)

Uno de los errores más comunes es pensar que al dejar una empresa tienes que llevarte tus ahorros. No necesariamente es así.

La mayoría de los planes 401(k) permiten que un exempleado conserve su dinero dentro del plan de su antiguo empleador. También existen otras alternativas, como transferir los recursos al plan de jubilación de una nueva empresa o moverlos a una cuenta IRA.

La Junta de Normas de CFP, organización que supervisa la certificación de los planificadores financieros certificados, identifica precisamente esta idea como un mito. Cambiar de trabajo no significa que estés obligado a transferir tus ahorros.

Aun así, pocas personas mantienen el dinero en el plan de su antiguo empleador. Según el Consejo de Patrocinadores de Planes de Estados Unidos (PSCA), en aproximadamente el 77% de los planes 401(k), menos de la mitad de los jubilados conserva sus activos dentro del plan de su anterior empresa.

Una transferencia puede ser difícil de deshacer

Antes de mover el dinero, piensa en una pregunta sencilla: ¿qué pasa si después cambias de opinión? En la mayoría de los casos, una vez que transfieres los fondos de un 401(k) a una IRA, no puedes simplemente regresar el dinero al plan anterior.

“En la mayoría de los casos, no se puede volver al lugar de donde se viene”, señaló Brenton Harrison, planificador financiero certificado con sede en Nashville, a CNBC.

Existe una excepción particular para algunos trabajadores federales: el Plan de Ahorro para la Jubilación (TSP) permite a determinados exempleados federales transferir fondos bajo ciertas condiciones. Entre ellas, el trabajador debe haber mantenido un saldo consolidado de al menos $200 dólares y el plan no acepta transferencias desde cuentas Roth IRA.

Por eso, una transferencia no debería hacerse únicamente porque alguien te diga que es la opción más sencilla. Una vez realizado el movimiento, podrías tener menos alternativas para regresar al esquema anterior.

Las comisiones pueden reducir tus ahorros

Este es uno de los puntos que más fácilmente puede pasar desapercibido: tanto un 401(k) como una IRA pueden cobrar comisiones por los fondos y otras inversiones que tengas dentro de la cuenta. El problema es que normalmente no recibes una factura para pagarlas, las comisiones se descuentan directamente de tus inversiones.

En algunos casos, los planes 401(k) pueden ofrecer fondos con costos más bajos porque las empresas reúnen el dinero de muchos trabajadores y tienen mayor poder de negociación.

¿Y qué crees que es lo que pasa? Podrías estar transfiriendo dinero a una alternativa más costosa. Y si a eso le sumamos que estas medidas suelen surgir cuando te quedas sin empleo, el golpe financiero puede ser más fuerte.

“Pasas de ser un comprador institucional a un comprador minorista”, explicó Ellen Lander, fundadora de Grupo de Asesores de Beneficios del Renacimiento.

Un análisis de The Pew Charitable Trusts encontró que, en 2019, las comisiones anuales de las acciones minoristas de fondos mutuos de acciones eran, en promedio, 0.34 puntos porcentuales mayores que las de las acciones institucionales. Esa diferencia representaba un costo 37% superior.

Puede parecer poco dinero cuando lo ves como un porcentaje. Sin embargo, el impacto aumenta con los años porque esas cantidades dejan de formar parte del dinero que puede seguir creciendo.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ofrece un ejemplo sencillo. Una inversión inicial de $100,000 dólares con un rendimiento anual del 4% durante 20 años terminaría con aproximadamente $208,000 dólares si la comisión anual fuera de 0.25%. Con una comisión mayor, de acuerdo con el ejemplo de la SEC, el resultado sería de unos $179,000 dólares.

Una IRA ofrece más opciones, pero eso no siempre ayuda

Otra diferencia importante está en la variedad de inversiones.

Un plan 401(k) normalmente tiene una lista limitada de fondos seleccionados por el empleador. En 2025, alrededor del 69% de los planes 401(k) ofrecían 25 fondos o menos, según el PSCA.

Una IRA puede ofrecer muchas más alternativas. Para algunas personas esto es una ventaja. Para otras, tener cientos de opciones puede hacer que sea más difícil saber dónde invertir.

Según Harrison, una lista cuidadosamente seleccionada de inversiones “libera al inversor de la carga de la autogestión”.

Además, los empleadores tienen un deber fiduciario al seleccionar las inversiones disponibles dentro de sus planes de jubilación. Esto significa que deben actuar en beneficio de sus trabajadores al tomar determinadas decisiones relacionadas con el plan.

En cambio, si un intermediario financiero te recomienda transferir tu 401(k) a una IRA para invertir en determinados productos, es importante saber qué obligaciones tiene ese profesional contigo y si está sujeto a un deber fiduciario.

También hay diferencias cuando quieres retirar el dinero

La flexibilidad de una IRA puede ser mayor en algunos aspectos, pero un 401(k) también puede ofrecer beneficios que una IRA no tiene.

Por ejemplo, muchos planes 401(k) permiten solicitar préstamos contra los ahorros acumulados. Una IRA no permite pedir un préstamo de esta manera.

Los retiros también pueden funcionar de forma diferente. En 2025, el 68% de los planes 401(k) ofrecían retiros periódicos o parciales, mientras que el 52% permitía aportaciones mensuales o trimestrales, de acuerdo con datos del PSCA. Solo el 13% ofrecía anualidades.

Por eso, antes de transferir tus ahorros, no solo debes preguntarte cuánto dinero tienes. También necesitas saber cuánto pagarás en comisiones, qué inversiones tendrás disponibles, qué opciones de retiro tendrás y si realmente necesitas trasladar los fondos.

Si acabas de cambiar de empleo, no tienes que tomar esta decisión el mismo día. Revisa primero las condiciones de tu antiguo 401(k), compara los costos con una IRA y, si la cantidad es importante, considera pedir orientación a un profesional financiero que pueda explicarte las consecuencias de cada alternativa. Tus ahorros para la jubilación pueden tardar décadas en construirse, por lo que una decisión tomada demasiado rápido podría tener un costo que también durará muchos años.

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