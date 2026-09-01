Llegarán $250 a las Cuentas Trump esta semana: quiénes lo reciben

Miles de familias en Estados Unidos podrían comenzar a ver un nuevo depósito en las Cuentas Trump de sus hijos esta semana. Se trata de un aporte de $250 dólares financiado por Michael y Susan Dell, destinado a menores que cumplen con determinados requisitos de edad, residencia e ingresos de su comunidad.

El dinero forma parte de una donación de $6,250 millones de dólares realizada por la pareja para ampliar el alcance de estas cuentas de inversión infantil. La aportación busca colocar $250 dólares en las cuentas de hasta 25 millones de niños a partir de esta semana.

¿Cuándo llegará el depósito de $250 dólares?

La Fundación Dell informó que los primeros depósitos comenzarían a realizarse esta semana. El lunes 31 de agosto se inició el proceso para transferir los recursos a las Cuentas Trump que ya fueron activadas y cumplen con las condiciones establecidas.

Michael Dell, director ejecutivo de Dell Technologies, confirmó el inicio de las transferencias durante un evento realizado en Austin, Texas, junto al senador Ted Cruz.

“Me enorgullece decir que, desde esta mañana, los primeros fondos ya se están transfiriendo a cuentas activadas para niños aquí en el gran estado de Texas, y pronto les seguirán niños de todo el país”, señaló Michael Dell, director ejecutivo de Dell Technologies, durante el evento en Austin.

Las familias pueden consultar si sus hijos califican para recibir el dinero a través de Invest America. La organización cuenta con una herramienta en línea donde los padres pueden revisar la elegibilidad utilizando el año de nacimiento del menor, su código postal y la confirmación de que tiene un número válido de Seguro Social.

¿Quiénes pueden recibir los $250 dólares?

Las Cuentas Trump, también identificadas como cuentas 530A, están disponibles para niños estadounidenses menores de 18 años que cuentan con un número válido de Seguro Social. Sin embargo, eso no significa que todos los menores reciban automáticamente los $250 dólares de la donación de los Dell.

El aporte de la familia Dell está dirigido principalmente a niños nacidos entre 2016 y 2024 que no forman parte del grupo que puede recibir el depósito inicial de $1,000 dólares del gobierno federal.

Otro requisito está relacionado con el lugar donde vive la familia. Para recibir la contribución de $250 dólares, el menor debe residir en un código postal donde el ingreso medio sea de $150,000 dólares o menos.

De acuerdo con el portal Invest America, el dinero de la donación se dirige a los primeros 25 millones de cuentas activadas que cumplen con los requisitos establecidos.

¿Qué son las Cuentas Trump?

Las Cuentas Trump son instrumentos de inversión a largo plazo para menores de edad. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos establece que los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 pueden recibir una aportación federal inicial de $1,000 dólares, siempre que se cumplan las condiciones del programa.

El programa no se limita a los recién nacidos. Cualquier menor de 18 años con un número válido de Seguro Social puede tener una Cuenta Trump, aunque las aportaciones y beneficios disponibles dependen de cada caso.

Los padres, familiares, amigos y empleadores también pueden realizar contribuciones. El objetivo es que los recursos permanezcan invertidos durante la infancia y puedan ayudar al menor cuando llegue a la edad adulta.

Hasta ahora, alrededor de 7 millones de niños se han inscrito en las Cuentas Trump, de acuerdo con las cifras más recientes citadas del Departamento del Tesoro. La cantidad de menores que pueden beneficiarse de las aportaciones privadas podría aumentar conforme más familias activen sus cuentas.

Los padres deben revisar directamente el estado de la cuenta antes de asumir que el depósito de $250 dólares llegará automáticamente. También es importante utilizar únicamente las plataformas oficiales para consultar la información, ya que el Tesoro ha advertido sobre posibles intentos de fraude relacionados con la activación y administración de las Cuentas Trump.

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