Buc-ee’s gana demanda por $850,000 dólares contra empresa que usó su logo sin permiso

Buc-ee’s obtuvo una nueva victoria en los tribunales luego de llegar a un acuerdo con una empresa de Carolina del Sur que utilizó una imagen similar a su famoso castor en productos de ropa.

Born United, una compañía dedicada a la venta de prendas y artículos con temática militar y patriótica, deberá pagar aproximadamente $850,000 dólares a la popular cadena de tiendas y gasolineras de Texas.

El acuerdo también establece que la empresa no podrá volver a utilizar el conocido logotipo del castor de Buc-ee’s ni ningún diseño que pueda resultar demasiado parecido al original.

El diseño que provocó la demanda

La disputa comenzó en 2025, cuando Buc-ee’s presentó una demanda contra Born United. El motivo fueron varias camisetas y parches que mostraban una versión del famoso castor de la cadena, pero con una apariencia de estilo militar. En algunos diseños, el personaje aparecía con equipo táctico, gafas de visión nocturna y un arma.

Buc-ee’s consideró que estos productos utilizaban elementos protegidos de su marca sin autorización. La compañía texana también señaló que había enviado previamente una carta para exigir que Born United dejara de vender los artículos cuestionados.

Según los argumentos presentados ante el tribunal, la mercancía continuó comercializándose. Ante esta situación, Buc-ee’s decidió acudir a los tribunales federales en Carolina del Sur.

¿Qué tendrá que hacer Born United?

El acuerdo alcanzado entre ambas empresas establece varias condiciones. Además del pago de $850,000 dólares, Born United tendrá prohibido de manera permanente utilizar el logotipo del castor de Buc-ee’s o cualquier imagen que pueda confundirse con él.

La empresa también tendrá que destruir la mercancía que todavía tenga el diseño cuestionado y retirar cualquier publicidad relacionada con esos productos.

Esto significa que las camisetas y otros artículos que dieron origen al conflicto no podrán volver a ponerse a la venta.

¿Qué es Born United?

Born United tiene su sede en North Charleston, Carolina del Sur, y cuenta con establecimientos en North Charleston, Myrtle Beach y Summerville.

La compañía vende ropa y accesorios relacionados con temas militares, patrióticos y tácticos. Entre las marcas que comercializa se encuentran Born United Private Label, Relentless Betrayal, Tango Charlie Apparel, 13th y Mucker Bucket.

La empresa también señala que sus productos buscan representar y apoyar a militares, policías, bomberos, trabajadores de emergencias y otras personas que sirven al país.

Aunque los productos con el castor de Buc-ee’s ya no están disponibles, Born United mantiene en su catálogo otras prendas con mensajes religiosos, patrióticos y relacionados con actividades militares.

Buc-ee’s no es nuevo en las batallas legales

La disputa con Born United forma parte de una estrategia más amplia de Buc-ee’s para proteger su identidad comercial.

La compañía ha recurrido a los tribunales en varias ocasiones contra negocios que, según sus abogados, utilizan nombres, logotipos, personajes o diseños que pueden confundirse con sus propias marcas registradas.

La situación se ha vuelto más relevante a medida que Buc-ee’s ha expandido su presencia fuera de Texas.

La cadena, conocida por sus enormes centros de servicio para viajeros, sus baños, alimentos y productos con el famoso castor, se ha convertido en una marca cada vez más reconocida en Estados Unidos.

Con esa expansión han aparecido también nuevos negocios cuyos nombres o imágenes tienen algún parecido con los elementos que Buc-ee’s considera parte de su identidad.

Según reportes de medios estadounidenses, la compañía ha presentado al menos una decena de demandas relacionadas con sus marcas en los últimos años.

Otra demanda pone a Buc-ee’s en el centro de la polémica

Uno de los casos más llamativos involucra a Beaver’s Mini Mart, una pequeña tienda familiar de Ohio. Buc-ee’s sostiene que el negocio utiliza elementos que pueden infringir sus marcas registradas, incluidos aspectos relacionados con su nombre, las letras y la imagen del castor.

El caso generó una fuerte reacción local debido a que la tienda de Beavercreek existía antes de la llegada de Buc-ee’s a Ohio y antes de que la cadena abriera su primera ubicación en ese estado.

La comunidad se movilizó para respaldar al pequeño negocio y el conflicto incluso llamó la atención de políticos estatales. Legisladores y el gobernador de Ohio cuestionaron públicamente las acciones de Buc-ee’s. La controversia llegó a tal punto que Arch Aplin III, director ejecutivo de Buc-ee’s, salió a explicar la posición de la empresa.

La marca del castor sigue siendo prioridad para Buc-ee’s

Para Buc-ee’s, su castor no es simplemente una mascota. Es uno de los elementos centrales de la identidad de la compañía y de la imagen que los clientes reconocen en sus establecimientos y productos.

Por eso, la empresa ha aumentado la defensa legal de sus marcas mientras continúa creciendo por diferentes partes de Estados Unidos.

El acuerdo con Born United representa otra victoria para Buc-ee’s y deja una consecuencia económica importante para la compañía de Carolina del Sur: $850,000 dólares, además de la obligación de destruir los productos involucrados y no volver a utilizar diseños similares.

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