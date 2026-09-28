Aceptan el trabajo y luego desaparecen: el “ghosting” de la Generación Z preocupa a las empresas

Priya S., de 22 años, pasó por cuatro rondas de entrevistas para conseguir un puesto de estrategia. Participó en dos encuentros virtuales, realizó un trabajo escrito y finalmente acudió a una entrevista presencial… Después, silencio.

Durante semanas la empresa no volvió a comunicarse con ella. Cuando finalmente recibió un correo solicitándole documentación para continuar el proceso, Priya ya había aceptado otro empleo y decidió no responder.

“Si ellos no respetaron mi tiempo durante el proceso, ¿por qué debería apresurarme ahora a contestar?”, explicó a Harper’s Bazaar India.

Su caso ilustra una práctica que se ha vuelto cada vez más visible en el mercado laboral: el “ghosting” entre candidatos y empleadores, cuando una de las partes desaparece repentinamente y deja de responder llamadas, correos o mensajes.

En Estados Unidos, una encuesta entre 1,115 responsables de contratación encontró que el 54% dijo haber sido ignorado al menos una vez por un candidato de la Generación Z después de haberle extendido una oferta de trabajo. Es decir, más de la mitad de los gerentes encuestados afirmó haber atravesado al menos una situación de ese tipo.

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Algunos aceptan la oferta y nunca aparecen

El ghosting puede producirse prácticamente en cualquier momento de la contratación. Según la encuesta realizada por ResumeTemplates.com mediante Pollfish:

27% de los responsables dijeron haber tenido candidatos que aceptaron una oferta pero nunca completaron la documentación.

26% reportó personas que completaron los trámites, pero no se presentaron el primer día.

29% tuvo candidatos que comenzaron a trabajar durante algunos días o una semana y luego desaparecieron sin avisar.

También ocurre antes de llegar a la contratación. Un 41% dijo haber perdido contacto con candidatos después del primer acercamiento y 38% después de una entrevista.

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Aceptó un empleo pero decidió no presentarse el primer día

Amit D. llegó todavía más lejos. Después de un proceso de selección de aproximadamente un mes, aceptó una oferta para trabajar en tecnología. Sin embargo, nunca apareció para comenzar el empleo.

Durante las entrevistas había escuchado comentarios sobre jornadas laborales extensas y llamadas durante los fines de semana. Esas señales le hicieron reconsiderar lo que había aceptado. “Ya podía imaginar cómo sería la vida allí”, explicó a Harper’s Bazaar India. Alejarse, dijo, le pareció una forma de protegerse de un ambiente laboral que ya le generaba dudas antes de empezar.

Los casos de Priya y Amit ocurrieron en India y no forman parte de la encuesta estadounidense, pero muestran dos motivos que especialistas también identifican en otros mercados: procesos demasiado prolongados y señales negativas sobre la cultura laboral pueden hacer que algunos candidatos abandonen sin avisar.

El ghosting está cambiando la manera de contratar

Para las compañías estadounidenses consultadas, estas desapariciones tienen consecuencias concretas. Entre los responsables de contratación que dijeron haber sufrido ghosting de candidatos Gen Z, 66% sostuvo que la práctica volvió más difícil contratar personal.

Además:

54% dijo que ahora tarda más en cubrir puestos vacantes.

54% se volvió más cauteloso antes de realizar una oferta.

47% afirmó haber perdido confianza en candidatos más jóvenes.

34% dijo favorecer ahora a candidatos de mayor edad en algunas búsquedas.

Un pequeño grupo fue todavía más lejos: 7% de quienes habían experimentado ghosting dijo haber dejado de considerar candidatos de la Generación Z.

Los especialistas de ResumeTemplates.com advierten, sin embargo, que descartar a una generación completa puede reducir significativamente el grupo de talento disponible y generar problemas de contratación a largo plazo.

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Pero las empresas también hacen “ghosting”

La conducta no es exclusiva de los candidatos. Los trabajadores llevan años denunciando que algunas empresas dejan de comunicarse después de entrevistas, pruebas y varias etapas de selección.

La frustración aparece incluso entre jóvenes que avanzan hasta las últimas instancias. Mark Beal, profesor asociado de Rutgers University, contó a Inc. que muchos de sus estudiantes de la Generación Z han pasado por varias rondas de entrevistas y luego dejaron de recibir cualquier respuesta del empleador.

Una investigación publicada en 2026 encontró además que, entre candidatos estadounidenses de la Generación Z, 78% dijo haber sido ignorado por una empresa después de una entrevista, aunque se trata de una encuesta diferente y con metodología propia.

El problema, por lo tanto, parece funcionar en ambas direcciones.

Por qué algunos jóvenes dejan de responder

Kara Dennison, responsable de asesoramiento profesional de ResumeTemplates.com, considera que muchos trabajadores jóvenes esperan rapidez, transparencia y autenticidad durante un proceso de selección.

Cuando una empresa demora durante semanas, cambia las condiciones o no explica claramente qué ocurrirá después, algunos candidatos pierden interés o continúan buscando otras oportunidades.

Eso no significa que desaparecer sin avisar sea la única alternativa. Los especialistas señalan que un mensaje breve rechazando formalmente una oferta evita cerrar puertas profesionales y permite que la compañía continúe rápidamente con otro candidato.

Pero el fenómeno revela un cambio más amplio: aceptar una oferta ya no garantiza necesariamente que esa persona vaya a ocupar el puesto.

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Las empresas intentan evitar que los candidatos desaparezcan

Algunas compañías están modificando sus procesos para reducir el riesgo de ghosting. El 52% de los responsables de contratación encuestados dijo que ahora enfatiza las expectativas de compromiso desde las primeras etapas, mientras que 43% mantiene contactos informales con el candidato entre la aceptación de la oferta y el primer día de trabajo.

Otros intentan acelerar las entrevistas o comunicar con mayor claridad las condiciones del puesto.

El desafío parece ser recuperar una confianza que se ha deteriorado de ambos lados: empresas que temen que el candidato no aparezca y candidatos que temen invertir semanas en una selección para terminar sin recibir siquiera una respuesta.

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