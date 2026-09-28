Florida aumenta el salario mínimo esta semana: desde qué día deben pagarte más

Millones de trabajadores en Florida estarán alcanzados desde esta semana por un nuevo aumento del salario mínimo estatal. A partir del miércoles 30 de septiembre de 2026, el piso salarial subirá de $14 a $15 por hora, según confirmó FloridaCommerce. La nueva tarifa permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

El incremento completa el calendario de aumentos de $1 por año que los votantes de Florida aprobaron mediante una enmienda constitucional en noviembre de 2020.

Cuánto será el salario mínimo de Florida desde el 30 de septiembre

Desde el 30 de septiembre, los empleadores alcanzados por la ley deberán pagar al menos:

$15 por hora para los trabajadores cubiertos por el salario mínimo estatal.

$11.98 por hora más propinas para los empleados que reúnen los requisitos para que el empleador utilice el crédito por propinas.

Florida permite actualmente un crédito máximo por propinas de $3.02 por hora. Hasta el 29 de septiembre, el salario mínimo general es de $14 y el pago directo mínimo para trabajadores con propinas es de $10.98.

Para un empleado que trabaja 40 horas semanales al salario mínimo, el aumento de $1 representa $40 adicionales por semana antes de impuestos, siempre que mantenga esa cantidad de horas.

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Por qué Florida llega ahora a los $15 por hora

El cambio no responde a una decisión adoptada este año. El 3 de noviembre de 2020, los votantes de Florida aprobaron una enmienda constitucional que estableció un aumento progresivo del salario mínimo.

El piso pasó a $10 en septiembre de 2021 y, desde entonces, aumentó $1 cada 30 de septiembre hasta alcanzar los $15 en 2026, tal como establecía la medida. Con este último incremento se completa esa etapa del plan.

¿Volverá a aumentar el salario mínimo de Florida en 2027?

Aquí hay una diferencia importante respecto de los últimos años. FloridaCommerce señala que los $15 por hora estarán vigentes desde el 30 de septiembre de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027.

A partir de entonces, el mecanismo cambia. La Constitución de Florida establece que desde el 30 de septiembre de 2027 el estado deberá calcular anualmente un ajuste basado en la inflación. La nueva tarifa resultante entrará en vigor el 1 de enero siguiente.

Eso significa que el próximo salario mínimo posterior a los $15 comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2028, una vez realizado el correspondiente cálculo inflacionario.

Qué pasa con los trabajadores que reciben propinas

Meseros, bartenders y otros empleados que reciben propinas también tendrán un aumento. Florida permite que ciertos empleadores utilicen un crédito por propinas de hasta $3.02 para completar el salario mínimo. Con un piso estatal de $15, el pago directo mínimo pasa así a $11.98 por hora, además de las propinas correspondientes.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos recuerda que, cuando se utiliza un crédito por propinas, el empleador debe asegurarse de que la suma del salario directo y las propinas alcance al menos el mínimo legal aplicable. Si no lo alcanza, debe cubrir la diferencia.

Qué puede hacer un trabajador si no recibe el nuevo salario mínimo

La legislación de Florida protege el derecho de los empleados a reclamar el salario mínimo correspondiente y prohíbe que los empleadores tomen represalias contra quienes ejerzan ese derecho.

La normativa estatal contempla que un empleado que considere que no recibió el salario mínimo legal puede notificar al empleador y darle 15 días para resolver el reclamo por salarios impagos antes de iniciar determinadas acciones civiles.

Un empleador declarado responsable de una violación intencional puede además enfrentar una multa de $1,000 por cada infracción, según la información oficial de FloridaCommerce.

Florida se aleja aún más del salario mínimo federal

El aumento también amplía la distancia entre Florida y el salario mínimo federal. A nivel federal, el piso continúa en $7.25 por hora, mientras que Florida pasará a $15, más del doble de esa cantidad. El Departamento de Trabajo federal todavía muestra a Florida con $14 en su tabla vigente al 1 de julio de 2026, pero la propia agencia señala que el estado tenía programado alcanzar los $15 el 30 de septiembre.

Para los trabajadores floridanos que cobran el mínimo, por lo tanto, el cambio comienza efectivamente este miércoles 30 de septiembre.

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