Cambiar de empleo impulsó los salarios un 12.5% en julio, según Bank of America

Aunque debido a la elevada inflación de los últimos años, el crecimiento salarial se ha ralentizado para una gran parte de los trabajadores estadounidenses, un reciente análisis publicado por Bank of America Institute destaca que aquellos empleados que cambiaron de trabajo entre mayo y julio percibieron un aumento en sus ingresos de hasta un 12.5%, pese a que el salario mínimo federal aún se mantiene en $7.25 dólares por hora desde 2009.

Según Taylor Bowley, economista del Bank of America Institute y parte de la investigación, comentó que el hecho de que los trabajadores estadounidenses que cambian de empleo estén experimentando un fuerte aumento salarial sugiere una mejora en los sueldos de los empleados de bajos ingresos y una mayor movilidad entre quienes cobran por hora, dijo.

Inflexión en la “economía K”

De acuerdo con el especialista, la tendencia es una marcada reducción en la brecha salarial entre los trabajadores de bajos y altos ingresos. A principios de este mes, la entidad bancaria también publicó un análisis en el que indicaba que la llamada “economía K” se estaba ampliando tras una mejora en los salarios de los trabajadores con ingresos más bajos, los cuales experimentaron un crecimiento anual del 4.7%.

“La antigua relación en forma de ‘K’ entre el crecimiento salarial después de impuestos de los hogares de mayores y menores ingresos se ha invertido”, dijo David Michael Tinsley, economista sénior del Bank of America Institute.

Los salarios revelan la inestabilidad del mercado laboral

Aunque el análisis no descarta que los aumentos salariales de quienes cambian de empleo aún sigan por debajo de los niveles previos a la pandemia, es un momento muy optimista sobre el crecimiento salarial, sobre todo para los trabajadores peor remunerados.

Por otro lado, un informe sobre la salud del mercado laboral publicado por ADP también destaca que los trabajadores que cambiaron de empleo durante el mes de julio percibieron un aumento salarial de hasta 7.3% en comparación con el 4.4% de los trabajadores que permanecieron en sus puestos de trabajo.

Para la economista jefe de ADP, Nela Richardson, “los salarios pueden revelarnos mucho sobre la inestabilidad del mercado laboral actual. Para comprender los patrones de contratación, es necesario analizar en profundidad dónde se acelera el crecimiento salarial, dónde se ralentiza y para quién. El crecimiento salarial, antes predecible, se ha visto superado por la complejidad del cambio demográfico, la inflación persistente y los efectos de la IA en el empleo”, indicó.

Finalmente, hay una notoria tendencia a que muchos empleados hoy en día se estén aferrando cada vez más a sus puestos de trabajo debido al contexto de fuerte incertidumbre económica y mayor inestabilidad laboral.

Si bien existe cierto sesgo de selección, los que cambian de empresa podrían ser simplemente mejores trabajadores que quienes no se van. Por lo tanto, cuando cambian, obtienen un aumento mayor”, declaró Gad Levanon, economista jefe de The Burning Glass Institute a CBS.

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