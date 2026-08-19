Los salarios pierden terreno frente a la inflación y los trabajadores vuelven a sentir el golpe en sus bolsillos

Ante una elevada inflación del 3.4%, los trabajadores vuelven a experimentar cómo los elevados precios golpean duramente sus presupuestos, mientras sus salarios no logran equipararse con el episodio inflacionario actual, que no solo ejerce presión sobre el promedio de los hogares estadounidenses, sino que además genera una incertidumbre económica a nivel general.

Según un análisis desarrollado y presentado recientemente por la Universidad de Chicago con datos de ADP, los estadounidenses están experimentando una vez más un duro golpe a su poder adquisitivo semejante al del 2021-2022, cuando el promedio de los salarios había caído a más del 4%.

Y si bien, en aquellos años, el episodio inflacionario fue provocado en parte por una emergencia sanitaria, el análisis destacó que más del 30% de los trabajadores afectados nunca se recuperaron, y ahora, en un contexto distinto impulsado por un conflicto geopolítico, muchos estadounidenses están volviendo a experimentar una tendencia inflacionaria similar.

Al respecto, Erik Hurst, profesor de la Universidad de Chicago, economista laboral y coautor del artículo, señala que “los trabajadores ya estaban en desventaja en cuanto a la asequibilidad, incluso antes de las presiones inflacionarias que comenzaron a principios de este año debido a la guerra en Irán”.

Para desarrollar más a fondo el estudio, los investigadores de la Universidad de Chicago analizaron datos de ADP en cuanto a las prácticas y normas de las empresas sobre la fijación de los salarios y aumentos, determinando que muchas realizan solo pequeños ajustes durante períodos de alta inflación.

La investigación también reveló que antes de la pandemia esos ajustes salariales eran del 2% al 4%; no obstante, cuando la tasa inflacionaria alcanzó los 9.1% a mediados del 2021, las empresas evitaron los aumentos, haciendo que muchos empleados sufrieran pérdidas económicas.

“Cuando la inflación supera el 3%, los salarios reales comienzan a disminuir. Quienes cambian de trabajo suelen mantenerse al día con la inflación, lo cual es estupendo, pero cambiar de trabajo no es gratis. Hay que invertir tiempo y esfuerzo en buscar empleo, trasladar a la familia y modificar la rutina laboral. Algunas medidas que toman los trabajadores para mantenerse al día con la inflación son, en sí mismas, costosas”, comentó Hurst.

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