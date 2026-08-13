Propuesta de protección al salario de trabajadores avanza en Los Ángeles

Una moción para proteger el salario de los trabajadores dio un paso importante al recibir este miércoles una primera aprobación por parte del Concejo Municipal de Los Ángeles.

Con 12 votos a favor y 2 en contra, los miembros del Ayuntamiento se manifestaron a favor de que la Oficina de Normas Salariales (OWS) de la ciudad refuerce el combate contra el robo de salarios. Se espera una votación final de procedimiento en las próximas semanas.

Las concejalas Mónica Rodríguez y Traci Park votaron en contra de la propuesta, mientras que la también concejala Katy Yaroslavsky estuvo ausente.

Sigue leyendo: Kaiser Permanente invierte $32 millones en hospital comunitario de Los Ángeles

Con la votación, se instruye a la fiscalía de la ciudad para que redacte enmiendas al Código Municipal de Los Ángeles y las ordenanzas necesarias para proteger a los trabajadores con bajos salarios.

Los empleados que se beneficiarían con la propuesta serían aquellos que ganan dos tercios o menos del ingreso familiar promedio de la ciudad, de los empleadores que no pagan horas extras, no proporcionan los descansos obligatorios para comer y descansar, o que no pagan los salarios a tiempo.

“Para la Red de Centros para Trabajadores de Los Ángeles (LAWCN), esta victoria también representa un compromiso con el trabajo que tenemos por delante“, declaró el director ejecutivo de LAWCN, Armando Gudiño, en un comunicado.

Sigue leyendo: Nithya Raman podría dejar de encabezar comité en el Concejo Municipal de Los Ángeles

“Seguiremos colaborando con el Ayuntamiento, la Oficina de Normas Salariales y los departamentos municipales para consolidar los avances logrados, fortalecer la aplicación de la ley y garantizar que esta inversión siga generando resultados reales para los trabajadores de todo Los Ángeles“, añadió.

La moción fue presentada por primera vez en 2023 por los concejales Hugo Soto-Martínez y Tim McOsker, y fue respaldada por LAWCN, la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles y sus aliados.

De aprobarse la moción, la ciudad de Los Ángeles tendría un enfoque más proactivo para exigir a los empleadores que cumplan con las leyes laborales vigentes.

Sigue leyendo: Concejal de Los Ángeles será enjuiciado por 12 delitos de corrupción

La iniciativa también fomenta la colaboración entre la ciudad, organizaciones comunitarias y el condado de Los Ángeles, y pide que se exploren mecanismos adicionales para exigir responsabilidades a los empleadores que no cumplan con la normativa.

“Los lavacoches y todos los trabajadores con bajos salarios conocen esta lucha de primera mano. Cuando les roban el sueldo, las familias pierden dinero para el alquiler y la comida”, expresó la directora ejecutiva del Centro de Trabajadores de Lavacoches CLEAN, Flor Meléndrez.

“Y con demasiada frecuencia, los trabajadores guardan silencio, porque el mismo trabajador al que se le deben cientos de dólares también teme que denunciar la situación le cueste el trabajo o exponga a su familia a las autoridades migratorias“. agregó.

Sigue leyendo: Los Ángeles reestructura su atención a la crisis de las personas sin hogar

Para la directora ejecutiva de CLEAN, de aprobarse esta iniciativa, la ciudad le estaría diciendo a esos trabajadores que no están solos y que los respaldará con acciones concretas y con protecciones que siempre han merecido.

Según LAWCN, el robo de salarios le cuesta a los trabajadores de Los Ángeles cerca de $1,400 millones de dólares al año, y se estima que el 88% de los empleados con bajos salarios en el condado sufren de dicho delito, siendo los inmigrantes, las mujeres y los afroamericanos las víctimas de manera desproporcionada.

Para los trabajadores de Los Ángeles con bajos salarios, representa aproximadamente el 12.5% de su salario neto anual perdido por robo de salarios, lo que agrava la inseguridad habitacional, la pobreza y la falta de vivienda.

Sigue leyendo: Los Ángeles rechaza propuesta del derecho al voto para no ciudadanos

Durante años, las infracciones por la falta de pago de horas extras, pausas para comer y descansar, pagos atrasados y propinas, solo se investigaban a nivel estatal, con la escasez de recursos que ocasionaba una aplicación insuficiente de la ley.

Sigue leyendo:

· Concejo Municipal de Los Ángeles aprueba medida para frenar detenciones con pretextos falsos

· King Taco se convierte en Monumento Histórico-Cultural en Los Ángeles

· Votantes de Los Ángeles decidirán sobre la renovación de 200,000 farolas