King Taco se convierte en Monumento Histórico-Cultural en Los Ángeles

El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó este martes por unanimidad designar como Monumento Histórico-Cultural el restaurante original de King Taco, en Cypress Park.

La propuesta llegó al pleno del consejo después de que el Comité de Planificación y Gestión del Uso del Suelo aprobara la recomendación que presentó el 5 de febrero la Comisión de Patrimonio Cultural de Los Ángeles.

El local de King Taco, ubicado en 1118 North Cypress Avenue, es reconocido como un estandarte de la cultura de los food trucks (camiones de comida) de tacos, además de una identidad culinaria latina en Los Ángeles.

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De acuerdo con los miembros de la comisión, la pareja que dio vida a King Taco contribuyó a transformar el panorama gastronómico de la ciudad.

“Con el establecimiento de King Taco, Raúl y María G. Martínez, no solo crearon el primer camión de tacos en Estados Unidos, sino que también dieron a conocer al público en general el taco mexicano de tortilla suave y revolucionaron la escena culinaria latina en Los Ángeles”, dijo la comisión.

Raúl y María dieron el primer paso en 1974 cuando instalaron equipo de cocina en un viejo camión de helados para servir tacos recién preparados directamente desde el vehículo.

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Unos seis meses después, en 1975, Raúl y María se instalaron en un local permanente en la intersección de Cypress Avenue y Roseview Avenue.

Funcionarios de la ciudad de Los Ángeles dijeron que la propiedad cumple con los criterios para ser declarada patrimonio histórico.

“Ejemplifica contribuciones significativas a la historia cultural, económica y social de la nación, el estado, la ciudad o la comunidad“, aseguraron las autoridades municipales.

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Durante 52 años, King Taco pasó de tener un solo local en Cypress Boulevard a convertirse en una cadena ampliamente reconocida que actualmente opera 22 restaurantes en los condados de Los Ángeles y San Bernardino.

A lo largo de las cinco décadas de existencia, King Taco ha recibido la visita de distinguidas personalidades, desde deportistas y artistas, hasta políticos, como el expresidente Joe Biden.

La designación de Monumento Histórico-Cultural permitirá a la ciudad de Los Ángeles suspender temporalmente la demolición del sitio por un periodo de hasta un año mientras se revisan las opciones para su preservación.

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