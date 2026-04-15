King Taco podría ser Monumento Histórico-Cultural en Los Ángeles

El local original de King Taco, ubicado en el área de Cypress Park, en Los Ángeles, podría recibir la designación de Monumento Histórico-Cultural, tras avanzar los trámites en el Ayuntamiento de Los Ángeles.

El Comité de Planificación y Administración del Uso del Suelo del Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó este martes por unanimidad la propuesta, después de una recomendación presentada el 5 de febrero por parte de la Comisión de Patrimonio Cultural de la ciudad

King Taco, situado en 1118 North Cypress Avenue, tiene un amplio reconocimiento como estandarte de la cultura de los food trucks de tacos, además de una identidad culinaria latina en Los Ángeles.

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De acuerdo con la comisión, los fundadores de King Taco contribuyeron a transformar el escenario gastronómico de la ciudad de Los Ángeles.

Los fundadores de King Taco, Raúl O. y María G. Martínez, crearon no solo el primer camión de tacos en Estados Unidos, sino que también popularizaron el taco de tortilla blanda al estilo mexicano, lo que revolucionó el universo gastronómico latino en la ciudad.

En 1974, Raúl y María dieron vida a King Taco después de adaptar equipo de cocina en un antiguo camión de helados, para servir tacos recién preparados directamente desde el vehículo antes de establecerse en la esquina de Cypress Avenue y Roseview Avenue.

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Funcionarios municipales dijeron que la propiedad cumple con los criterios para ser declarada patrimonio histórico.

“Ejemplifica contribuciones significativas a la historia cultural, económica y social de la nación, el estado, la ciudad o la comunidad”, afirmaron las autoridades municipales.

Por más de 50 años, King Taco ha crecido desde un pequeño local hasta convertirse en una marca ampliamente reconocida, con 22 locales en los condados de Los Ángeles y San Bernardino.

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A lo largo de los años, el negocio ha sido visitado por distinguidas personalidades, que van desde deportistas y artistas, hasta políticos, como el expresidente Joe Biden.

La propuesta fue turnada al pleno del Concejo Municipal de Los Ángeles para ser evaluada y recibir un dictamen final.

La designación de Monumento Histórico-Cultural permitiría a la ciudad de Los Ángeles suspender temporalmente la demolición del sitio por un periodo de hasta un año, además de que se revisan distintas opciones para su conservación.

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