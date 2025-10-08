Los Ángeles proclama el 17 de octubre como Día de Celia Cruz

La ciudad de Los Ángeles proclamará el viernes 17 de octubre como el “Día de Celia Cruz“, en honor a la famosa cantante de salsa cubana e ícono de la música latina.

La proclamación fue anunciada por el concejal Hugo Soto-Martínez como un homenaje para reconocer a la mundialmente conocida “Reina de la Salsa”, con motivo del centenario de su nacimiento, el martes 21 de octubre.

Para la ocasión, la ciudad prepara un evento la mañana del 17 de octubre en la sede del Ayuntamiento, con una presentación de Stephanie Stevenson Latin Dance Studio y una invitación especial para Mellow Man Ace, compatriota de Celia Cruz y miembro fundador de Cypress Hill.

La cantante cubana se convirtió en una figura de la música latina y cautivó al público durante más de medio siglo.

En su trayectoria profesional, la “Reina de la Salsa” ganó múltiples premios Grammy y vendió millones de discos en todo el mundo con su particular estilo y su inolvidable expresión: “¡Azúcar!”.

Cruz se convirtió el año pasado en el primer afrolatino en aparecer en una moneda de cuarto de dólar emitido por la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

El Ayuntamiento de Los Ángeles honrará la vida de la famosa cantante como una forma de rendirle un homenaje póstumo al centenario de su nacimiento.

Celia Cruz nació en La Habana, Cuba, y falleció el 16 de julio de 2003 en su residencia de Fort Lee, New Jersey, víctima de cáncer.

