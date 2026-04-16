Alcaldesa Bass impulsa Plan de Acción Climática en Los Ángeles

La alcaldesa Karen Bass anunció este jueves el Plan de Acción Climática para Los Ángeles, que incluye las medidas que implementa la ciudad para lograr objetivos climáticos, además de acelerar el trabajo metropolitano en la cuestión de clima.

El plan crea una hoja de ruta clara para que la ciudad elimine la huella de carbono para 2045, duplique la producción local de energía solar e instale 120,000 cargadores para vehículos eléctricos.

We’ve already made L.A. coal-free, opened one of the largest solar and battery storage facilities in the country, and doubled the number of EV chargers in Los Angeles. With this plan, we’re doubling down on that progress and moving full steam ahead to clean our air, create green… pic.twitter.com/S7KpN9XOfa — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) April 17, 2026

“Hemos logrado que Los Ángeles sea una ciudad libre de carbón, inauguramos una de las mayores instalaciones de energía solar y almacenamiento de baterías del país y duplicamos el número de cargadores para autos eléctricos en Los Ángeles”, expresó Bass en un comunicado.

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La alcaldesa dijo que, con este plan, se redobla el esfuerzo para consolidar ese progreso y se avanza en limpiar el aire, crear empleos ecológicos y construir una ciudad más sostenible.

“No solo nos fijamos metas, sino que obtenemos resultados. Y le mostramos al país y al mundo lo que es posible con un liderazgo audaz en materia climática”, añadió Bass.

Imelda Padilla representante del Distrito 6 del Concejo Municipal de Los Ángeles, agradeció a Bass su liderazgo al impulsar un plan de acción climática, que consideró histórico y que mantiene a la ciudad a la vanguardia de la innovación sostenible, priorizando la equidad y la resiliencia comunitaria.

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“El acceso al agua potable es un derecho fundamental, y la inversión en infraestructura hídrica moderna es lo que lo hace posible”, expresó Padilla.

“Nos enfocamos en fortalecer la forma en que distribuimos recursos hídricos esenciales, desde sistemas locales de recuperación y reciclaje hasta redes regionales más amplias que garantizan el suministro de agua a nuestras comunidades”, añadió la concejala.

El presidente del Comité de Energía y Medio Ambiente del Concejo Municipal de Los Ángeles, Adrin Nazarian, dijo que, como servidores públicos, no tienen mayor deber que legar un planeta azul sostenible a las generaciones futuras.

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“Al ritmo que llevamos, alcanzaremos nuestra meta de energía 100% limpia para 2035, y lograremos nuestra meta de resiliencia hídrica mediante tecnologías, como nuestro programa de recuperación de agua”, mencionó Nazarian.

Para la directora ejecutiva de TreePeople, la Dra. Cassie Rauser, el plan presentado por la alcaldesa Bass refleja una visión audaz para una ciudad más saludable y resiliente, que reconoce las soluciones basadas en la naturaleza y la infraestructura verde como esenciales para abordar el cambio climático.

La alcaldesa Bass hizo el anuncio en la planta de tratamiento de aguas residuales Donald C. Tillman, en Van Nuys, que está en trabajos de ampliación para duplicar su capacidad de purificación, lo que representa un avance en la sostenibilidad ambiental.

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