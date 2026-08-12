Kaiser Permanente invierte $32 millones en hospital comunitario de Los Ángeles

Un hospital comunitario del sur de Los Ángeles recibirá una inversión de $32 millones de dólares por parte de Kaiser Permanente, que se destinarán a la ampliación del departamento de emergencias.

Los fondos de Kaiser Permanente se destinarán al hospital comunitario Martin Luther King Jr. (MLK), en Willowbrook, cuyos funcionarios, recientemente, declararon que estaban lidiando con problemas financieros.

La participación de Kaiser incluye una donación benéfica de $25 millones de dólares, con la compra y el préstamo de un edificio de $7 millones de dólares que proporcionará espacio temporal para el área de emergencias mientras se amplía el Centro de Emergencias Hope del hospital.

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El hospital comunitario, con 131 camas, se inauguró en 2015 con un departamento de emergencias diseñado con 29 puestos de tratamiento para dar atención aproximadamente 25,000 visitas anuales.

Actualmente, el departamento de emergencias del hospital atiende alrededor de 125,000 visitas al año, cinco veces más que el límite para el que fue diseñado, según informaron las autoridades.

De acuerdo con Kaiser Permanente, la demanda provocó que algunos pacientes fueran clasificados y tratados en tiendas de campaña instaladas en el área del estacionamiento del hospital.

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Las autoridades dijeron que alrededor del 80% de los pacientes del Martin Luther King Jr. Community Hospital están cubiertos por Medi-Cal, mientras que cerca del 95% de las atenciones en emergencias corresponden a pacientes cubiertos por Medi-Cal o Medicare, o que no tiene seguro médico.

“Esta donación, la más grande en la historia de MLK, fortalece nuestra capacidad para brindar atención en el entorno seguro y digno que nuestra comunidad merece“, declaró la directora ejecutiva de MLK Community Healthcare, la Dra. Elaine Batchlor.

“Como nuestro socio y defensor, Kaiser Permanente amplía su trayectoria de compromiso con la comunidad del sur de Los Ángeles con un apoyo tan oportuno como significativo”, añadió.

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Los recursos permitirán ampliar el departamento de urgencias y ofrecer una mejor atención de urgencias a largo plazo. Las instalaciones modulares permitirán que la atención de urgencias continúe funcionando durante la construcción.

“Esto va más allá de ampliar un departamento de emergencias“, aseguró el presidente y director ejecutivo de Kaiser Permanente, Greg A. Adams, en un comunicado.

“Se trata de fortalecer la infraestructura de atención médica de la que dependen hoy las familias de Los Ángeles; y de la que seguirán dependiendo durante generaciones”, añadió Adams.

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El anuncio ocurre una semana después de que la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votara a favor de revisar la forma en que se distribuyen los ingresos de la Medida B, un impuesto predial aprobado por los votantes en 2002, que proporciona financiación para hospitales de traumatología y servicios médicos de emergencia.

La revisión fue propuesta por la supervisora Holly Mitchell tras la preocupación por los recortes de fondos federales y las políticas que afectan la elegibilidad para Medi-Cal, lo que podría aumentar la presión financiera sobre los hospitales que atienden a un gran número de pacientes, con y sin seguro médico público.

El MLK Community Hospital, un hospital privado no especializado en traumatología, recibe una parte del excedente delos ingresos de la Medida B que queda después de que se hayan realizado las asignaciones a los hospitales del condado y a los centros médicos con unidades de traumatología.

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La revisión de la Medida B generó inquietud entre algunos hospitales de la zona, que temían que los cambios en la fórmula de financiación pudieran reducir sus asignaciones.

Mitchell y otros supervisores recalcaron que la revisión no contempla la retirada de fondos a los hospitales especializados en traumatología.

El consultor del condado de Los Ángeles examinará la fórmula de asignación de la Medida B para verificar si debe ajustarse para reflejar mejor la demanda actual de hospitales y servicios de urgencia.

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La moción presentada en la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles solicita un informe en 180 días.

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