Hospital busca apoyo del condado de Los Ángeles para evitar suspender servicios

Un hospital del área de Willowbrook busca el apoyo del condado de Los Ángeles para evitar la suspensión de sus servicios ante la falta de recursos.

El Martin Luther King Jr. Community Hospital, que fue edificado para brindar atención médica a 25,000 pacientes al año, atendió durante el último año a cinco veces esa cifra, según informó uno de sus directivos.

Sin embargo, el hospital, que atiende a una comunidad con recursos limitados de atención médica de emergencia, está en riesgo de cerrar debido a un déficit de financiamiento, que actualmente se eleva a varios millones de dólares.

Sigue leyendo: Agente federal abre fuego en operativo de inmigración en Los Ángeles

“Estamos desbordados”, declaró el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Comunitarios del Martin Luther King Jr. Community Hospital, el Dr. Atul Nakhasi, en una entrevista con la cadena Telemundo.

A pesar de que el centro médico comunitario y su personal hacen el intento por atender todos los casos de emergencia de la comunidad, el hospital opera con más pacientes de los que puede acomodar de acuerdo con el número de camas que tiene disponibles.

Sigue leyendo: Hombre muere ahogado en lago del Magic Johnson Park, en Willowbrook

“A partir del próximo año, enfrentamos un déficit de financiamiento de entre $80 millones y $100 millones de dólares“, expresó el Dr. Nakhasi.

Se espera que la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles lleve a cabo una revisión independiente de $125 millones de dólares que se destinan a 13 hospitales cada año.

Sigue leyendo: Trabajador es golpeado con una pistola durante violento robo a camión de tacos en Willowbrook

Para los funcionarios del hospital de Willowbrook, esa revisión podría demostrar que el centro médico es una de las instalaciones que necesita más financiamiento.

“Si no hacemos el mejor uso de todos los fondos públicos a nivel local y estatal, y no se destinan a donde más se necesitan, lamentablemente veremos cerrar hospitales“, añadió el Dr. Nakhasi.

Sigue leyendo:

· Dos muertos y cinco heridos deja un tiroteo en Willowbrook en el condado de Los Ángeles

· Alguaciles de Los Ángeles hirieron a sospechoso de matar a un presunto hispano en la estación del metro de Willowbrook

· Cuatro personas fueron baleadas en el Metro de Los Ángeles en caótica noche