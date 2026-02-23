Se termina huelga de enfermeras de Kaiser Permanente en California

Miles de enfermeras y profesionales de la salud sindicalizados de Kaiser Permanente regresan este martes a sus actividades tras terminar una huelga que se prolongó por cuatro semanas en instalaciones en California y Hawaii, confirmaron este lunes líderes sindicales.

Funcionarios de la Asociación de Enfermeras Unidas de California/Sindicato de Profesionales de la Salud (UNAC/UHCP) informaron en un comunicado que se había registrado un movimiento significativo en las negociaciones contractuales, lo que pone fin al paro laboral a partir de las 7:00 a.m. de este martes.

El sindicato también canceló todas las actividades de manifestaciones programadas para este lunes mientras finalizaban el nuevo acuerdo con los representantes de Kaiser Permanente antes de reanudar las labores.

La huelga de 31,000 enfermeras estalló el 26 de enero, movimiento que los líderes sindicales calificaron como el mayor paro laboral indefinido de enfermeras tituladas y profesionales de la salud en la historia de Estados Unidos.

Por el momento, no se tuvieron de forma disponible los detalles sobre qué tan cerca estaban ambas partes de concretar un nuevo acuerdo contractual.

Los cerca de 31,000 miembros de UNAC/UHCP se comprometieron a permanecer en huelga hasta que se tuviera un nuevo contrato laboral justo.

Entre los miembros que estuvieron en huelga se incluyen enfermeras tituladas, farmacéuticas, enfermeras anestesistas, enfermeras practicantes, parteras, auxiliares médicos, terapeutas de rehabilitación, logopedas, dietistas y otros profesionales de la salud especializados.

“Estamos en huelga porque Kaiser ha cometido graves prácticas laborales injustas y porque Kaiser se niega a negociar de buena fe sobre la dotación de personal que protege a los pacientes”, dijo previamente la presidenta de UNAC/UHCP, la enfermera registrada Charmaine Morales.

“Los estándares de carga de trabajo que previenen el daño moral y el respeto y la dignidad que se les ha negado a los cuidadores de Kaiser durante demasiado tiempo“, agregó la lideresa de las enfermeras.

Anteriormente, los funcionarios de Kaiser Permanente habían dicho que propusieron aumentos salariales del 21.5%, que consideraron era la oferta de negociación nacional más sólida hasta la fecha.

Los representantes de la institución mencionaron que estaban preparados para cerrar acuerdos en las mesas de negociación locales, además de reconocer que los empleados merecen sus aumentos, así como los pacientes merecen toda su atención sin conflictos prolongados.

Según la vicepresidenta senior de Kaiser Permanente del sur de California, Camille Applin-Jones, la última propuesta era una de las ofertas de contrato de enfermería más sólidas de California en este año, cuando se tienen en cuenta los aumentos de pasos y los ajustes locales.

“A pesar de las afirmaciones del sindicato, esta huelga es por salarios. Esta huelga de UNAC/UHCP es innecesaria cuando hay una oferta tan generosa sobre la mesa. La huelga está diseñada para perturbar la vida de nuestros pacientes, precisamente a quienes todos estamos aquí para servir”, dijo Applin-Jones.

El sindicato presentó una denuncia por prácticas laborales desleales contra Kaiser ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales, alegando que se retiró de la mesa de negociaciones en diciembre e intentó eludir el proceso nacional de negociación acordado.

De acuerdo con el sindicato UNAC/UHCP, desde mayo del año pasado ha mantenido las negociaciones con Kaiser Permanente para alcanzar un nuevo convenio laboral.

