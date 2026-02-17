Paro de 1,000 empleados de servicios de Cal State University

Más de 1,000 trabajadores del sistema de la Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés) comenzaron este martes una huelga de cuatro días en el estado para denunciar prácticas laborales injustas.

El gremio de empleados que inició la huelga en 22 campus de Cal State incluye plomeros, electricistas, técnicos de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), cerrajeros y personal de mantenimiento de edificios.

Teamsters General President Sean M. O’Brien this morning joined CSU Teamsters and Local 2010 Secretary-Treasurer Jason Rabinowitz on the picket line to kick off a four-day ULP strike against California State University.



1,100 Teamsters at 22 campuses across the California State… pic.twitter.com/zI1MPIoPlm — Teamsters (@Teamsters) February 17, 2026

El sindicato Teamsters Local 2010 representa a unos 1,100 trabajadores de servicios de mantenimiento de CSU en huelga.

Sigue leyendo: Plazo final para trámite universitario en California

En un comunicado de prensa, el sindicato dijo que el paro laboral es en protesta por la negativa de la universidad a cumplir con los aumentos salariales y los incrementos escalonados prometidos contractualmente a los trabajadores.

“Durante casi 30 años, CSU negó a los trabajadores aumentos salariales regulares, impidiéndoles ascender en sus escalas salariales, lo que resultó en que trabajadores con décadas de servicio se mantuvieran en el nivel más bajo de su escala salarial”, dijo el sindicato en su comunicado.

Sigue leyendo: Histórica sindicalización de alumnos universitarios en California

“Los miembros del sindicato Teamsters Local 2010 se organizaron, lucharon y lograron aumentos salariales justos y largamente esperados mediante una serie de huelgas a finales de 2023, logrando que los trabajadores de oficios calificados alcanzaran los niveles salariales que merecen”, agregó.

El sindicato alegó que, actualmente, la Universidad Estatal de California se niega ilegalmente a pagar los aumentos prometidos contractualmente, alegando falsamente que el estado no financió completamente a CSU.

Sigue leyendo: Profesores de CSU alcanzan acuerdo contractual tentativo, que pone fin a una huelga

“Mientras tanto, CSU ha otorgado enormes aumentos a ejecutivos sobrepagados, se ha embolsado un préstamo sin intereses del estado destinado a financiar los aumentos salariales de los trabajadores y tiene miles de millones de dólares en reservas”, acusó el sindicato.

De acuerdo con los funcionarios de CSU, las clases se mantendrán en su horario habitual, mientras que los campus permanecerán abiertos mientras dure la huelga de trabajadores de servicios, que finaliza el viernes.

Sigue leyendo:

· Universidad Estatal de California evita huelga de trabajadores, pero enfrenta paro de profesores

· Sindicato de profesores de Cal Poly Pomona organiza paro laboral de un día

· Asistentes estudiantiles de Cal State University ganan derecho a formar sindicato