En paro, miles de trabajadores de la Universidad de California

Miles de trabajadores de la Universidad de California iniciaron este lunes una huelga de dos días en todo el estado debido a un conflicto durante negociaciones contractuales.

Representados por la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales (AFSCME, por sus siglas en inglés), los trabajadores estallaron el paro laboral en todas las instalaciones de la universidad estatal.

Los trabajadores dicen que sus cheques de pago no se ajustan a los incrementos de la inflación, por lo que enfrentan dificultad para cubrir sus necesidades y costear una vivienda cercana a sus lugares de trabajo.

“Hoy, nos excluyen de la asistencia para la vivienda que la UC brinda a sus empleados más ricos; nos dicen que aceptemos salarios que ofrecen menos poder adquisitivo que el que teníamos hace siete u ocho años, y nos dicen que debemos pagar el doble por nuestro seguro médico”, dijo en un comunicado la AFSCME Local 3299.

El sindicato representa a más de 40,000 trabajadores de servicios y atención al paciente, incluidos conserjes, trabajadores de servicios de alimentos, asistentes de atención al paciente y técnicos hospitalarios.

Según AFSCME, los trabajadores han estado laborando sin un contrato durante más de un año.

En las negociaciones, la Universidad de California ofreció un contrato en julio que incluía un salario mínimo de $25 dólares por hora y $1,500 dólares por año en créditos para las primas de atención médica.

De acuerdo con funcionarios de la UC, el sindicato no ha presentado ninguna contrapropuesta seria desde abril, y aseguró que sin la participación de AFSCME, la universidad no puede entablar negociaciones significativas para este personal.

“No obstante, mantenemos la esperanza y el compromiso de trabajar para lograr un acuerdo justo y sostenible que apoye a nuestros empleados y promueva la misión de servicio, educación e investigación de la universidad”, aseguró la institución educativa en un comunicado.

