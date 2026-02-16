Crece malestar laboral entre enfermeras del sur de California

Se intensifica el malestar laboral en el sector salud del sur de California, en especial entre los grupos de enfermeras, con miles de trabajadoras registradas en estado de huelga, junto con profesionales médicos, en paros laborales coordinados contra tres sistemas hospitalarios.

Desde el 26 de enero de 2026, alrededor de 31,000 enfermeras y trabajadores de la salud, miembros de las Asociaciones de Enfermeras Unidas de California/Profesionales de la Salud Sindicados (UNAC/UHCP), iniciaron una huelga indefinida en Kaiser Permanente.

A la huelga de las enfermeras y trabajadores de la salud se unieron 3,000 técnicos de farmacia y laboratorio, que regresaron a sus labores el 12 de febrero después de un paro de tres días.

El sindicato UNAC/UHCP alega que Kaiser Permanente eludió ilegalmente las negociaciones para alcanzar un nuevo contrato laboral. La institución argumenta que sus ofertas son generosas e instó a volver a las mesas de negociación locales.

La huelga de enfermeras y profesionales de la salud afecta a los centros de salud de Kaiser Permanente en los condados de Los Ángeles, Orange, San Bernardino, San Diego, Riverside, Ventura y Kern.

Estalla nuevo paro laboral de enfermeras

Este lunes 16 de febrero comenzó un paro laboral de cinco días por parte de enfermeras y profesionales médicos autorizados en Providence Cedars-Sinai Tarzana.

Miembros del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) Local 121RN comenzaron sus manifestaciones desde las 7:00 a.m. hasta el mediodía de este lunes, para reclamar presuntos riesgos de seguridad y escasez de personal.

De acuerdo con líderes sindicales, las pláticas contractuales con la gerencia del centro médico comenzaron en julio de 2025.

Los representantes de Providence Cedars-Sinai Tarzana aseguraron que la huelga de cinco días no afectará la atención a sus clientes, al contratar los servicios de una agencia que proporcionará enfermeras y otros trabajadores de la salud calificados.

“Nos decepciona que SEIU Local 121RN haya optado por esta acción en lugar de continuar con la importante labor de alcanzar un acuerdo en la mesa de negociaciones”, dijeron los representantes del centro médico.

Providence Cedar-Sinai Tarzana confió en que se pueda alcanzar un acuerdo competitivo para apoyar a sus trabajadores y a sus familias, y que al mismo tiempo sea sostenible.

Una huelga más en puerta

Para este martes 17 de febrero, está contemplado un paro laboral de más de 360 enfermeras en el West Anaheim Medical Center.

Las trabajadoras, representadas por la Asociación de Enfermeras de California (CNA), están sin contrato desde febrero de 2025 y efectuaron un paro de un día en agosto del año pasado. En esta ocasión, tienen planes de llevar a cabo una huelga de tres días.

El sindicato CNA dijo que las 360 enfermeras de West Anaheim Medical Center votaron el 14 de enero para autorizar el paro laboral.

De acuerdo con el sindicato CNA, las enfermeras iniciaron la huelga para protestar contra la negativa de los administradores a abordar las preocupaciones sobre la atención a los pacientes.

