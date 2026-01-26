Paro laboral de trabajadores de Kaiser Permanente en Los Ángeles

Cerca de 31,000 enfermeros y trabajadores de la salud de Kaiser Permanente en Los Ángeles y Hawaii iniciaron este lunes una huelga por prácticas laborales desleales.

Agremiados de United Nurses Association of California/Union of Health Care Professionals (UNAC/UHCP) dijeron que mantendrán el paro laboral hasta que se alcance un acuerdo de contrato justo.

El sindicato UNAC/UHCP representa a enfermeros titulados, farmacéuticos, anestesistas, enfermeros practicantes, parteras, asistentes médicos, terapeutas de rehabilitación, patólogos del habla y lenguaje, dietistas y otros profesionales de la salud especializados.

La huelga de trabajadores estaba programada para comenzar a partir de las 7:00 a.m. de este lunes 26 de enero, según un comunicado de prensa del sindicato.

“No estamos iniciando la huelga para hacer ruido. Estamos en huelga porque Kaiser ha cometido graves prácticas laborales desleales y porque se niega a negociar de buena fe sobre los niveles de personal necesarios para proteger a los pacientes”, dijo la presidenta de UNAC/UHCP, Charmaine S. Morales.

La presidenta del sindicato agregó que se ha privado por demasiado tiempo la dignidad de los trabajadores de cuidado de Kaiser Permanente al no cuidar el daño moral, el respeto y la dignidad con excesivas cargas de trabajo.

“La huelga es un derecho legítimo de los trabajadores, y estamos preparados para usarlo en defensa de nuestra profesión y de los pacientes”, agregó Morales.

En su comunicado, UNAC/UHCP dijo que se mantenían negociaciones con Kaiser Permanente desde mayo de 2025, pero las pláticas se estancaron en diciembre, cuando los representantes de la gerencia del hospital abandonaron las negociaciones.

El 20 de diciembre, UNAC/UHCP presentó una denuncia contra Kaiser Permanente ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales por prácticas laborales desleales (ULP).

El sindicato alegó que el empleador se retiró ilegalmente de la negociación y que intentó eludir el proceso de negociación nacional acordado.

Las protestas de los enfermeros y trabajadores de la salud se tendrán en clínicas y hospitales de Kaiser Permanente en todo el estado, así como en Hawaii.

En los condados de Los Ángeles y Orange, las manifestaciones se llevan a cabo en:

South Bay Medical Center : 25825 Vermont Avenue, Harbor City.

: 25825 Vermont Avenue, Harbor City. Los Ángeles Medical Center : 4867 Sunset Boulevard, East Hollywood.

: 4867 Sunset Boulevard, East Hollywood. West Los Ángeles Medical Center : 6041 Cadillac Avenue, Mid-City.

: 6041 Cadillac Avenue, Mid-City. Baldwin Park Medical Center : 1011 Baldwin Park Boulevard, Baldwin Park.

: 1011 Baldwin Park Boulevard, Baldwin Park. Panorama City Medical Center : 13651 Willard Street, Panorama City.

: 13651 Willard Street, Panorama City. Woodland Hills Medical Center : 5601 De Soto Avenue, Woodland Hills.

: 5601 De Soto Avenue, Woodland Hills. Downey Medical Center : 9333 Imperial Highway, Downey.

: 9333 Imperial Highway, Downey. Anaheim Medical Center: 344 East La Palma Avenue, Anaheim.

Ante el paro de los trabajadores, Kaiser Permanente dijo que se tienen planes para garantizar que los miembros y pacientes reciban una atención médica segura y de calidad.

“Nuestro enfoque sigue siendo alcanzar acuerdos que reconozcan las contribuciones vitales de nuestros empleados mientras aseguramos una atención excelente y asequible”, dijo Kaiser Permanente en un comunicado.

“Hemos propuesto aumentos salariales de 21.5%, nuestra oferta de negociación nacional más contundente hasta ahora, y estamos preparados para cerrar acuerdos en las mesas locales ahora”, agregó.

De acuerdo con los funcionarios de Kaiser, los trabajadores merecen sus aumentos salariales y los pacientes merecen una atención total sin disputas prolongadas.

Kaiser Permanente dijo que, si ocurre una huelga de trabajadores, sus hospitales y oficinas médicas permanecerán abiertos, aunque algunas farmacias podrían suspender sus servicios.

“Es posible que necesitemos reprogramar algunas citas no urgentes y cirugías electivas. Si tiene una cita programada en una posible fecha de huelga, por favor no la cancele ni la reprograme”, informó Kaiser Permanente en sus redes sociales.

