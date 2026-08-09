Mercado laboral: despidos en EE.UU. cayeron a su nivel más bajo en dos años

De acuerdo con un informe presentado recientemente por la firma de Challenger, Gray & Christmas, durante el mes de julio de este año, los despidos por parte de las empresas se ralentizaron con un descenso de tan solo el 27% en comparación con el 46% del año anterior.

Aunque el mercado laboral se ha mostrado ajustado en los últimos meses con una tasa de desempleo por encima del 4%, y una inesperada debilidad en julio con una pérdida de 23,000 puestos de trabajo, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el análisis de Challenger, Gray & Christmas indica que algunas empresas intensificaron sus planes de contratación.

Para Andy Challenger, experto en el ámbito laboral y director de ingresos de Challenger, Gray & Christmas, el ritmo de los despidos disminuyó drásticamente durante el verano. “Los planes de despidos se siguen anunciando principalmente en el sector tecnológico, y la inteligencia artificial sigue siendo protagonista, ya que las inversiones en esta tecnología están transformando las organizaciones”, comentó.

Tal y como destaca el experto, el sector con mayor despido es el tecnológico, con un aumento del 67% respecto al 2025 debido a la fuerte inversión e incorporación de la inteligencia artificial a los procesos de producción y operatividad con el propósito, en la mayoría de los casos, de reducir sus gastos, pero Challenger señaló que, pese a ello, “las contrataciones también han aumentado un 25% con respecto al año pasado, por lo que, si bien la IA está transformando el mercado laboral, no lo está desmantelando del todo”, dijo.

Por otra parte, otro sector en donde también se registró una caída en el ritmo de despidos fue en el financiero, registrando tan solo 3,157 recortes, un 31% menos que el año pasado, seguido de las agencias gubernamentales con 2,962 recortes el mes anterior en comparación con los 20,752 registrados a la misma fecha en 2025.

El análisis presentado por Challenger, Gray & Christmas muestra mucha ambigüedad en cuanto a la implementación de la IA; aunque algunas compañías destacan que esto no será un riesgo para sus trabajadores, otros, por su parte, lo vinculan directamente con los recortes en puestos de trabajo.

Es por esa razón que el experto señala que “mencionar la IA en un anuncio de despidos puede atraer inversores, pero a la vez alejar a los empleados actuales y potenciales. Por eso, el mensaje ha pasado de ser cauteloso a mencionarla de forma agresiva”.

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