La generación Z en EE.UU. está liderando el mercado comercial, según reportes de Bank of America

Ante un mercado laboral ajustado, la necesidad de aumentar los ingresos y a la vez mostrar sus capacidades profesionales y generar independencia, un grupo cada vez más grande de las nuevas generaciones está manifestando mayor interés en el mercado comercial, generando un fuerte auge en la creación de empresas; así lo afirma un reciente estudio publicado por Bank of America Institute.

Aunque el espíritu emprendedor es relativamente inusual entre los más jóvenes, la investigación de Bank of America señala que el número de solicitudes por parte de la Generación Z para la creación de empresas había aumentado hasta un 60% a mediados de este año con relación al 2025.

La tendencia se inclina a que cada vez más jóvenes tienen menos interés en trabajar para otros y en cambio prefieren crear sus propios negocios y ser sus jefes, pero las cifras no solo se limitan a profesionales graduados o con buenos ingresos; la investigación reveló que al menos un 25% de las nuevas empresas han sido creadas por hogares de bajos ingresos.

“Creo que el emprendimiento se está democratizando en este momento. Por lo tanto, no me sorprende en absoluto ver a fundadores jóvenes y de bajos ingresos crear empresas”, expresó Angela Lee, codirectora del Centro de Emprendimiento Eugene Lang de la Escuela de Negocios de Columbia.

La investigación también menciona que la inteligencia artificial está ayudando a muchos jóvenes a potenciar sus emprendimientos. “Ahora es bastante fácil para cualquiera empezar a crear contenido, convertirse en creador de contenido o dedicarse un poco a la programación de vídeo”, comentó Lori Rosenkopf, profesora de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania.

Por otra parte, el incremento de nuevas empresas por parte de la generación más joven no solo se debe a su necesidad de independencia; también está relacionado con el contexto económico actual, no tan favorable, y un mercado laboral cada vez más ajustado. “Actualmente hay mucha inestabilidad laboral y a los jóvenes les resulta difícil conseguir un empleo tradicional dadas las condiciones económicas actuales”, afirmó Rosenkopf.

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