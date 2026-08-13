Cientos de trabajadores son despedidos en el sur de California

Cientos de trabajadores recibieron notificaciones de despido en instalaciones de reconocidas empresas en el sur de California.

De acuerdo con el periódico Los Angeles Times, las empresas FedEx, Staples y LAZ Parking recortaron alrededor de 500 puestos de trabajo en el sur de California.

Al parecer, FedEx cerrará el próximo mes sus instalaciones de Victorville y Palm Springs, lo que representa la pérdida de 116 puestos laborales.

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“Durante varios años, hemos estado llevando a cabo una transformación de nuestra red —denominada Red 2.0— para mejorar la forma en que recogemos, transportamos y entregamos paquetes en Estados Unidos y Canadá“, dijo un representante de FedEx, en una entrevista con la cadena ABC.

“Esta iniciativa busca simplificar el servicio con un modelo de ‘una furgoneta, un barrio’, mejorando la eficiencia y la atención al cliente. Nos comprometemos a apoyar a los empleados afectados mediante la búsqueda de empleo, asistencia, ayuda para la reubicación o indemnización por despido”, añadió.

La empresa de paquetería aseguró que los empleados afectados fueron notificados desde hace algunos meses, y que a algunos de ellos se les ofrecieron otros puestos laborales.

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Con esta restructuración laboral, que también impacta a empleados de otros condados, FedEx prevé un ahorro anual aproximado de $2,000 millones de dólares para finales de 2027.

De acuerdo con la información publicada, Staples también despedirá a empleados de un centro de distribución en La Mirada, en el condado de Los Ángeles.

LAZ Parking, que opera espacios de estacionamiento en las áreas de los aeropuertos de Los Ángeles (LAX) y de Ontario, tiene previsto un recorte de 250 trabajadores.

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Staples y LAZ Parking no han confirmado, de forma oficial, que planean una restructuración de sus plantas laborales en el sur de California.

Los despidos en el sur de California ocurren después de que Estados Unidos perdiera 23,000 puestos de trabajo el mes pasado.

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