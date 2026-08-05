Extrabajadores de hotel de Anaheim reciben indemnización tras ser despedidos en la pandemia

Extrabajadores del hotel Marriott de Anaheim, que fueron despedidos durante la pandemia de COVID-19, recibieron este martes pagos de indemnización después de que las autoridades laborales de California determinaron que la empresa había violado la ley laboral de California.

Un grupo de 29 exempleados se reunió para celebrar el pago, que se produce tras una investigación llevada a cabo por la Oficina del Comisionado Laboral de California sobre el cumplimiento por parte del hotel de los requisitos estatales del derecho a la reincorporación.

“La protección de los trabajadores es importante“, dijeron los extrabajadores del hotel de Anaheim durante una conferencia de prensa.

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Roberto Medina, quien trabajó en el departamento de ingeniería del hotel por aproximadamente 10 años antes de ser despedido durante la pandemia, declaró que nunca fue notificado sobre el día en que el hotel volvió a estar en servicio y comenzó a reincorporar a los trabajadores.

“No nos devolvieron la llamada“, aseguró Medina.

“Las facturas no paraban de llegar, así que empezamos a trabajar duro porque tenemos que empezar de cero“, agregó el exempleado hispano del hotel de Anaheim.

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De acuerdo con la comisionada laboral de California, Lilia García-Brower, el estado hará cumplir las leyes laborales cuando los empleadores no las cumplan.

“Quiero dejar muy en claro a los empleadores que si infringen la ley en California, les haremos responsables“, advirtió la comisionada laboral del estado.

García-Brower mencionó que la ley de California sobre el derecho a la reincorporación, creada en 2021, exige que las empresas del sector de la hostelería ofrezcan a los empleados despedidos a causa de la pandemia la oportunidad de regresar a sus puestos de trabajo antes de contratar a nuevos trabajadores.

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Como resultado de una investigación, el hotel fue multado con $12.5 millones de dólares en 2024, mientras que el conflicto se resolvió con un acuerdo por poco menos de $3 millones de dólares, que se destinó como indemnización a los trabajadores despedidos.

“Cuando reabran, deberás ofrecerles ese puesto de trabajo a los empleados siguiendo ciertos pasos, y el Anaheim Marriott no siguió esos pasos en este caso“, afirmó García-Brower.

De acuerdo con la información proporcionada, los empleados recibieron pagos de entre $50,000 y $130,000 dólares como indemnización, de acuerdo con el número de años que trabajó en el hotel.

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La cadena de hoteles Marriott no emitió ningún comentario en relación con este pago de indemnización a extrabajadores de su hotel en Anaheim.

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