eBay pagará casi $56 millones tras acoso a una pareja con insectos y amenazas por parte de exempleados

Tras seis años de haber presentado la demanda, el gigante del comercio electrónico eBay llegó a un acuerdo con la pareja David e Ina Steiner de Massachusetts, quienes en el 2019 fueron acosados por exempleados de la compañía, recibiendo amenazas, insectos, coronas fúnebres y hasta una máscara de cerdo ensangrentada por correo.

Según detalles del acuerdo, la indemnización para la pareja alcanzó $56 millones de dólares, $48,7 millones de dólares en compensación y $2,550.000 dólares por parte de exejecutivos de eBay, mientras que los casi $7 millones de dólares restantes se destinarán a organizaciones sin fines de lucro.

Ante el fallo a favor de los demandantes, Ina Steiner declaró que consideró junto a su esposo hacer público el acuerdo “tanto por ser víctimas que queremos evitar que algo así le vuelva a suceder a nadie más, como por ser periodistas que creemos en la transparencia. Esperamos que este caso sirva de escarmiento”, señaló.

David e Ina Steiner son periodistas de profesión, fundadores de EcommerceBytes, una plataforma donde se informa sobre diversas empresas de comercio electrónico con el principal objetivo de ayudar a vendedores en línea; sin embargo, las acciones de acoso llegaron en 2019 cuando publicaron información negativa sobre eBay y sobre los altos cargos de la corporación.

David Steiner, por su parte, expresó: “Creo que logramos mucho. Espero disfrutar de la vida, mientras me quede tiempo en este planeta, haciendo las cosas que nos gustan”, dijo.

Aunque eBay emitió recientemente un comunicado disculpándose con los afectados y calificando de “reprochable” la conducta de sus exempleados; no obstante, reiteró que el tono de la publicación de los periodistas fue “poco profesional”.

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