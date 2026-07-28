Perdieron $1.8 millones de dólares en una estafa cripto en la App Store y ahora demandan a Apple

Apple, la empresa que durante años presumió tener la tienda de aplicaciones más segura del mercado, ahora tiene que defenderse en tribunales por un asunto que golpea justo esa reputación tres usuarios de iPhone la acusan de negligencia después de perder colectivamente más de 1.8 millones de dólares en Bitcoin por culpa de una app falsa que circuló durante meses en la App Store.

La demanda fue presentada el 24 de julio de 2026 ante el Tribunal del Distrito Norte de California y los nombres de los demandantes ya son públicos James Ramírez, Christopher Ellis y Jalen Delgado. Entre mayo y agosto de 2025 los tres descargaron una aplicación llamada Sparrow Wallet convencidos de que era legítima, pero en realidad se trataba de una copia diseñada exclusivamente para vaciar billeteras de criptomonedas.

Cómo funcionó la estafa cripto

La mecánica del fraude fue tan simple como efectiva y por eso mismo resulta tan preocupante. Los estafadores replicaron la interfaz de Sparrow Wallet, una billetera real de Bitcoin, y subieron una versión clonada a la App Store haciéndose pasar por la aplicación oficial. Una vez que las víctimas ingresaban sus datos sensibles, los fondos terminaban en billeteras privadas controladas por los delincuentes, sin ninguna posibilidad de rastreo ni recuperación.

Ramírez perdió alrededor de $875,000 dólares, Ellis unos $840,000 y Delgado cerca de $120,000, todo en Bitcoin transferido directamente a manos de los estafadores. Lo más grave es que esta no fue una app fugaz que desapareció rápido, ya que el propio Craig Raw, creador original de Sparrow Wallet, había advertido públicamente desde 2024 que existían versiones falsas circulando en la tienda a pesar de múltiples denuncias presentadas ante Apple. Raw incluso relató que cuando intentó subir una app “placeholder” para alertar a los usuarios sobre el fraude, su cuenta de desarrollador terminó suspendida, aunque la decisión luego se revirtió.

La estrategia legal contra Apple

Aquí es donde la demanda se pone interesante, porque no se trata solo de señalar que hubo una app maliciosa sino de argumentar que Apple construyó durante más de una década todo un discurso de marketing basado en la seguridad y el control exclusivo de su ecosistema. Los demandantes sostienen que esa promesa de revisión rigurosa y protección al usuario terminó siendo, en la práctica, insuficiente para detectar y eliminar a tiempo aplicaciones fraudulentas que ya habían sido reportadas.

La base legal se apoya en que Apple habría violado la Ley de Recursos Legales del Consumidor de California y otras normativas de protección al usuario al no revisar ni monitorear adecuadamente lo que se distribuye dentro de su propia tienda. Apple, por su parte, declinó hacer comentarios directos sobre el caso, pero defendió sus sistemas y aseguró que las apps que imitan a otras violan sus políticas internas y que la compañía actúa con rapidez para eliminarlas. La firma incluso citó cifras propias que muestran que en 2025 rechazó más de 371,000 aplicaciones por ser copias, spam o intentos de engaño.

Una demanda que puede marcar un precedente importante

Este no es un incidente aislado dentro del ecosistema de Apple, ya que apenas meses antes otra app falsa, esta vez imitando a Ledger, había provocado el robo de cerca de 9.5 millones de dólares en criptomonedas a más de 50 víctimas. La repetición de estos episodios empieza a construir un patrón que la Justicia podría considerar relevante al evaluar si hubo negligencia sistemática y no solo un error puntual.

Lo que está realmente en juego va más allá de la indemnización que puedan reclamar estos tres usuarios. Apple ha usado históricamente el argumento de la seguridad como su principal defensa contra las presiones regulatorias que buscan obligarla a abrir su ecosistema a tiendas de terceros y permitir el sideloading en iOS. Si un tribunal determina que la compañía efectivamente fue negligente al permitir que apps fraudulentas permanecieran activas durante meses pese a las advertencias, ese fallo podría debilitar seriamente ese argumento y abrir la puerta a nuevas regulaciones sobre cómo Apple gestiona su tienda de aplicaciones.

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