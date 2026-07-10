Apple le declara la guerra a OpenAI por supuesto robo de secretos de hardware

Apple presentó una demanda civil ante un tribunal federal del norte de California que sacude por completo la relación entre la compañía de Cupertino y OpenAI. La acusación es fuerte: Apple asegura que OpenAI, junto con dos exempleados de la propia Apple, se robaron información confidencial sobre el desarrollo de dispositivos de hardware.

Y si conoces algo sobre la cultura de Apple, sabes que esto no es cualquier cosa, porque la compañía es históricamente obsesiva con proteger cada detalle de sus proyectos internos antes de que lleguen al mercado.

Qué dice exactamente la demanda de Apple

El documento legal, de 41 páginas, apunta directamente contra Tang Tan, quien hoy funge como director de hardware en OpenAI, y contra otro exmiembro del personal técnico que también trabajó antes en Apple.

Según la denuncia, ambos habrían usado su conocimiento previo dentro de Apple para ayudar a OpenAI a avanzar en el desarrollo de nuevos dispositivos con inteligencia artificial. Apple sostiene que esta información no era pública ni accesible, sino parte de secretos comerciales protegidos que dan a la empresa una ventaja competitiva real en el mercado de hardware.

Lo interesante del caso es que no se trata simplemente de una acusación de competencia desleal genérica. Apple señala violaciones puntuales relacionadas con el manejo de secretos industriales, y la demanda llega justo en un momento en que OpenAI está empujando fuerte para posicionarse también como fabricante de dispositivos físicos, no solo como empresa de software de inteligencia artificial.

Esa coincidencia de tiempos hace que la disputa se sienta todavía más tensa, porque Apple básicamente está diciendo que su rival usó las llaves de su propia casa para construir algo parecido.

Por qué esta demanda es un duro golpe para OpenAI

El momento no podría ser peor para OpenAI. La empresa está en medio de conversaciones relacionadas con su valoración de cara a una posible salida a bolsa, y una demanda de este calibre puede generar dudas entre inversionistas sobre la solidez legal de sus proyectos de hardware. Cuando una compañía del tamaño de Apple decide judicializar un conflicto así, manda una señal clara al mercado: que no está dispuesta a que nadie se aproveche de años de trabajo interno sin consecuencias.

Además, la disputa expone una tensión que viene creciendo desde hace tiempo entre las grandes tecnológicas y las startups de IA que buscan fichar talento con experiencia en hardware de consumo. Apple, Google y Samsung han competido durante años por retener a ingenieros clave, y este tipo de movimientos legales podría convertirse en una tendencia si más empresas sienten que sus secretos se están filtrando hacia la competencia.

¿El fin de la relación entre OpenAI y AppIe?

Por ahora, ni Apple ni OpenAI han hecho declaraciones extensas más allá de lo que consta en el expediente judicial, aunque se espera que la startup responda formalmente en las próximas semanas.

Lo que sí queda claro es que este pleito podría marcar un antes y un después en cómo las empresas de IA contratan personal proveniente de gigantes tecnológicos, especialmente cuando esos perfiles llegan cargados de conocimiento técnico sensible.

Si el caso avanza y se comprueban las acusaciones, OpenAI podría enfrentar sanciones económicas importantes y restricciones sobre el uso de la tecnología en cuestión, algo que afectaría directamente su ambicioso plan de expandirse hacia el hardware. Mientras tanto, la industria observa con atención, porque este conflicto entre dos de los nombres más influyentes de la tecnología actual podría redefinir los límites entre innovación legítima y espionaje corporativo.

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