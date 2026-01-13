¿Adiós AirPods? OpenAI estaría trabajando en audífonos inteligentes con diseño “nunca visto”

OpenAI estaría trabajando en sus primeros audífonos inalámbricos con IA y la jugada apunta directamente al corazón del negocio de Apple: competir cara a cara con los AirPods en popularidad, funciones y “estatus” de producto imprescindible.

Lo más llamativo es que, según filtraciones recientes, el proyecto tendría nombre en clave “Sweetpea” y buscaría un diseño “único e inédito”, lo que sugiere que OpenAI no quiere lanzar “otros earbuds más”, sino un dispositivo con identidad propia y enfoque total en asistentes inteligentes.

OpenAI va por el trono de los AirPods

La idea de que OpenAI entre al mercado de audio no es casualidad: los AirPods se han convertido en uno de los productos más masivos y rentables del ecosistema Apple, y además han ido sumando funciones vinculadas a IA (incluida la comentada traducción en tiempo real).

En ese contexto, el movimiento de OpenAI suena a declaración de guerra: llevar su experiencia en IA —con ChatGPT como el chatbot más usado desde su lanzamiento en 2022— a un dispositivo que se usa todo el día y que está literalmente pegado al usuario.

Si los rumores van en la dirección correcta, OpenAI no solo quiere “integrar ChatGPT” en unos audífonos; quiere que esos auriculares sean el atajo más rápido a la IA en la vida diaria, justo donde Apple lleva años construyendo costumbre con Siri y sus AirPods.

“Sweetpea”: diseño raro, chip potente y precio nada barato

Aunque el hardware sigue siendo una incógnita, las filtraciones mencionan que OpenAI estaría trabajando en un producto con un enfoque muy tipo smartphone por dentro, con componentes similares a los de un móvil.

Incluso se habla de la posibilidad de usar un chip de 2 nm “similar al de un móvil” (con Exynos ganando peso en la conversación), además de un chip personalizado pensado para replicar acciones tipo Siri desde el iPhone, algo que suena a integración agresiva con el día a día del usuario (y, de paso, a una competencia directa con la experiencia Apple).

¿El detalle que cambia el tono por completo? Que la lista de materiales filtrada “parece” de gama alta y alimenta la idea de que no serán baratos.

Aquí está el punto clave: si OpenAI quiere competir con AirPods, no basta con buena cancelación de ruido o audio “premium”. La apuesta ambiciosa sería convertir los audífonos en un “asistente conversacional siempre disponible”, con IA realmente útil en contexto: resumir mensajes, traducir, ayudar a redactar, entender lo que pasa alrededor (con permisos), o servir como interfaz de voz más inteligente que lo que existe hoy. Esto último todavía no está confirmado, pero encaja con el tipo de producto que sugiere el enfoque “con IA” del que hablan las filtraciones.

Fecha tentativa y el golpe directo a Apple

Por ahora OpenAI no ha confirmado oficialmente el producto, pero los filtradores insisten en que el lanzamiento se movería “a inicios de otoño” y, más específicamente, que apuntaría a septiembre, el mes que Apple suele reservar para sus grandes anuncios (iPhone y compañía).

Además, estos audífonos formarían parte de cinco nuevos productos de hardware en desarrollo, con Foxconn encargándose de la producción de esos dispositivos para el cuarto trimestre de 2028.

En otras palabras: OpenAI estaría jugando a largo plazo con hardware propio, pero empezando por una categoría súper popular donde Apple domina la conversación.

Si esto se concreta, el choque no será solo “OpenAI vs. AirPods” por sonido o batería: será una pelea por quién controla la interfaz diaria de la IA en el bolsillo y en el oído del usuario. Y si OpenAI realmente logra un diseño diferente y una experiencia de voz más natural y poderosa, Apple por fin tendría un rival que compite en su propio terreno, en su propio calendario, y con un ingrediente que hoy mueve el mundo tech: inteligencia artificial.

