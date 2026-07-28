El gigante farmacéutico ofrece $5,500 millones de dólares para resolver demandas relacionadas con cáncer de ovario

Tras decenas de miles de demandas que sugieren que sus productos son nocivos para la salud, recientemente el gigante farmacéutico estadounidense, Johnson & Johnson, llegó a un acuerdo por hasta $5,500 millones de dólares para poner fin a una larga batalla legal en contra de sus famosos talcos para bebé.

Aunque la compañía señaló a través de un comunicado que las demandas y acusaciones “carecen de fundamento científico”. Erik Haas, vicepresidente de litigios de la farmacéutica, afirmó que la empresa está dispuesta a llegar a un acuerdo para cerrar este capítulo que ha afectado a su sede en Nueva Jersey durante años.

El acuerdo de indemnización alcanza al menos unas 76,000 demandas, las cuales sugieren que tanto sus talcos para bebé como otros productos de la marca están relacionados con cáncer para ovario, tras supuestamente contener trazas de amianto, atribuido a la aparición de mesotelioma, y aunque la compañía niega las acusaciones, los talcos dejaron de venderse en Estados Unidos y Canadá a mediados del 2020.

Chris Seeger, representante legal de los demandantes, expresó que este acuerdo busca que los afectados reciban una buena compensación justa y significativa por sus lesiones. “Más de una década de litigios prolongados y tres quiebras fallidas han dejado a decenas de miles de mujeres y sus familias esperando demasiado tiempo para obtener una solución”, agregó.

Por su parte, Johnson & Johnson que cuenta con más de 140 años en el mercado destacó en el comunicado que, “si bien confiamos en que la compañía habría prevalecido en última instancia con un litigio posterior, como ha ocurrido en la gran mayoría de los casos llevados a juicio hasta la fecha, esta resolución le permite dejar atrás este asunto y seguir centrada en su misión de desarrollar medicamentos y dispositivos que salven vidas”, dijo

Esta no es la única demanda que enfrenta Johnson & Johnson; desde el año pasado, un bufete de abogados en Reino Unido lleva el caso de al menos 3,000 demandantes, quienes alegan que al uso de los talcos de bebé desarrollaron cáncer de ovario. El acuerdo se estima en 1,000 millones de libras esterlinas, unos $1,300 millones de dólares.

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