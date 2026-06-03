Mujer demanda a reconocido restaurante por $1,5 millones de dólares tras resbalarse con un puré de patatas

Recientemente, la cadena de restaurantes Outback Steakhouse fue demandada por una mujer en Virginia luego de que esta se resbalara en una de sus instalaciones con un puré de patatas y sufriera lesiones graves y permanentes.

De acuerdo con detalles de la demanda presentada en mayo del año pasado en el Tribunal de Circuito del Condado de Loudoun y trasladada a un tribunal federal a finales de mayo de este año, la afectada exige una indemnización de $1.5 millones de dólares acusando a la cadena de negligente al no tener sus locales con condiciones seguras para sus clientes.

Por su parte, la cadena de restaurantes con sede principal en Tampa, Florida, y reconocida por su estilo australiano ha negado las acusaciones, argumentando que desconocía sobre la “condición peligrosa” en sus instalaciones y objetó sobre la gravedad de las lesiones de la demandante.

¿Cómo ocurrió el incidente?

De acuerdo con la demandante, Tracy J. Renshaw, de 56 años, el incidente ocurrió el pasado 14 de mayo del 2023 cuando ella, junto a su familia, cenaba en el restaurante de Outback Steakhouse en Sterling, Virginia. La afectada se dirigió al baño y, sin percatarse, pisó una sustancia en el suelo parecida a un puré de patatas, la cual provocó una fuerte caída de cara al suelo, causándole las lesiones que le han provocado incapacidad laboral y cuantiosos gastos médicos.

Renshaw, señala que la cadena tiene la responsabilidad, ya que el restaurante debe contar con un entorno seguro para sus clientes, limpiando sus instalaciones o colocando una advertencia sobre la sustancia en el suelo, y no permitiendo que el derrame del alimento estuviera por tanto tiempo sin ser percatado por alguno de sus empleados.

Por su lado, Outback Steakhouse comentó que Renshaw hasta los momentos no ha presentado los informes médicos detallados sobre dichas lesiones y que sus abogados tampoco han comentado sobre su estado de salud.

Otras demandas al restaurante

Esta no es la primera vez que Outback Steakhouse recibe demandas relacionadas con negligencia en alguno de sus locales. En diciembre del año pasado, un cliente de su local en Ocala, Florida, presentó una demanda luego de que el inodoro se rompiera mientras lo usaba, causándole lesiones graves y permanentes.

Mientras que, en Carolina del Sur, una mujer demandó al restaurante luego de haber ingerido una cerda metálica supuestamente incrustada en un plato de pollo, lo que requirió una cirugía, la indemnización fue de $315,000.

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