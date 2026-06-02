Novia del director del FBI demanda a canal de TV por “difundir acusaciones falsas” sobre su persona

Alexis Wilkins, novia de Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), demandó al canal de televisión MS NOW bajo el argumento de presuntamente utilizar fuentes anónimas “ficticias”para “difundir acusaciones falsas” sobre un presunto abusó de los recursos de la agencia para beneficiarla.

Ante un tribunal federal en Nashville, Tennessee, la cantante de 27 años inició una querella oficial en contra del canal operado por NBCUniversal y de sus reporteros Ken Dilanian y Carol Leonnig.

Kurt Beasley, Jason C. Greaves y Jared R. Roberts, abogados de la intérprete de Boston, expusieron en su demanda que el medio de comunicación y los empleados citados presentaron a su clienta como una persona ebria a sabiendas de que ella es abstemia.

“Afirmaron falsamente que la Sra. Wilkins exigió, y el director Patel ordenó, que los agentes federales asignados a su equipo de seguridad —que ni siquiera existía en ese momento— escoltaran a una amiga ebria a casa después de una ‘noche de fiesta’.

Esta falsa descripción resulta sumamente ofensiva para la Sra. Wilkins, y lo sería para cualquier persona razonable en su situación. La identidad profesional de la Sra. Wilkins es la de una joven responsable y sobria que no participa en la cultura del consumo excesivo de alcohol ni en el ambiente de fiestas típico de los músicos”, detalla parte del documento presentado.

Kash Patel, director del FBI, suele acompañar a su novia Alexis Wilkins en los eventos donde llega a presentarse. (Crédito: Matt Sayles / AP)

Los expertos legales además señalan que la estrella de la música country “sufrió humillación y daños reales a su identidad profesional, reputación y posición en la comunidad”.

A manera de reparación, Alexis Wilkins solicita un juicio con jurado, así como una indemnización por daños y perjuicios superior a $75,000 dólares.

Cabe señalar que una parte del equipo de abogados de la cantante también representa a Kash Patel en su demanda entablada en contra de la revista The Atlantic por un artículo publicado en abril donde donde se menciona al consumo excesivo de alcohol en que ha incurrido el responsable del FBI al grado de llegar a ser inlocalizable después de algunas noches de copas.

En contraparte, el funcionario de raíces señaló en una entrevista concedida a la cadena Fox News que había presentado una demanda en contra del medio informativo, exigiendo $250 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios causados a su reputación.

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