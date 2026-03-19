Kash Patel podría exponer a EE.UU. a otro 11-S, alerta exagente del FBI

Jacqueline Maguire, quien trabajó en el FBI entre 2000 y 2025, advirtió que el rumbo actual de la agencia podría dejar a Estados Unidos expuesto a amenazas similares a las que derivaron en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En un artículo de opinión publicado en The New York Times, Maguire aseguró que fue “expulsada” junto con otros altos mandos, en lo que describe como un éxodo preocupante de talento especializado. Aunque reconoce que la agencia mantiene personal comprometido, advierte que la salida de perfiles clave en contrainteligencia representa una vulnerabilidad real.

El foco de sus críticas está en la gestión de Kash Patel. Según la exagente, el actual liderazgo ha desviado la atención de amenazas prioritarias, como el terrorismo internacional y los ciberataques, hacia disputas políticas internas. “La agencia sigue siendo fuerte, pero las decisiones recientes reflejan una realidad peligrosa”, escribió.

Maguire subraya especialmente el riesgo que representa Irán, al que califica como un “prolífico patrocinador estatal del terrorismo”. Señala que, en un contexto de tensiones crecientes, la reducción de personal especializado en este tipo de amenazas debilita la capacidad preventiva del FBI.

“Despedir expertos en contrainteligencia sin una justificación clara hace que Estados Unidos sea menos seguro”, advirtió.

Otro punto crítico es el uso de agentes en tareas para las que no están entrenados, como operativos de control migratorio en calles, lo que —según Maguire— distrae recursos de la misión principal: prevenir ataques y desarticular redes terroristas.

La exfuncionaria también cuestionó el estilo de liderazgo de Patel, al que calificó de “inmaduro”, citando su actividad en redes sociales y su postura confrontativa en el Congreso. A su juicio, este enfoque contribuye a una pérdida de rumbo en una institución clave para la seguridad nacional.

Su mensaje final es contundente: “Esperemos que no haga falta otro 11 de septiembre para que la dirección reaccione”. La advertencia no solo apunta a decisiones internas, sino a la urgencia de recuperar el enfoque estratégico en un momento de amenazas globales en evolución.

Aunque se trata de una opinión, el peso de la trayectoria de Maguire le da relevancia al debate sobre el futuro del FBI y su capacidad para enfrentar riesgos complejos en un entorno cada vez más volátil.

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