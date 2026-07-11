Hunter Biden recibirá $1.7 millones de dólares de indemnización en demanda por difamación

Hunter Biden, hijo del ex presidente Joe Biden, recibirá $1.7 millones de dólares por concepto de una indemnización surgida de una demanda por difamación presentada en contra de Patrick Byrne, fundador de Overstock.com, uno de los primeros grandes comercios electrónicos de Estados Unidos.

El empresario de Indiana acusó al controversial abogado de Delaware de participar en una presunta trama de sobornos estimada en $800 millones de dólares impulsada por Irán a cambio de que la administración demócrata le liberara al gobierno de Teherán $8,000 millones de dólares en fondos previamente congelados.

En 2023, el vástago del demócrata que gobernó a la nación durante cuatro años, negó rotundamente los señalamientos presentados en su contra y presentó una demanda en contra del empresario.

“Hizo, publicó y repitió declaraciones falsas y difamatorias a sabiendas de que eran falsas, con el propósito de someter al demandante a acoso, intimidación y daño”, indicó.

Luego de analizar los puntos expuestos por ambas partes, Stephen Wilson, juez del Distrito Central de California, se decantó por darle la razón a Hunter Biden e incluso a través de una sentencia ordenó indemnizarlo tras considerar que Byrne actuó con “tergiversación intencionada” y un “desprecio consciente” proyectado hacia sus derechos incluso incentivando a sus seguidores en redes sociales a propagar información falsa.

Hunter Biden enfrenta una demanda por incumplimiento de pensión alimenticia. (Crédito: Rod Lamkey Jr. / AP)

“La explicación más plausible es que el demandado carece de credibilidad, inventa historias increíbles y descabelladas para captar la atención de los medios y fabricó la historia difamatoria en cuestión para dañar la reputación del demandante”, indica parte de la orden escrita por el magistrado, la cual fue compartida por Hunter Biden en un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

El juez Stephen Wilson determinó que el hijo del exmandatario de la nación debía recibir un dólar en daños nominales junto con $1.7 millones de dólares en daños punitivos.

“Si el Sr. Byrne decide repetir alguna de estas acciones, volveremos a los tribunales”, advirtió Bryan Sullivan, abogado de Hunter Biden.

Aunque Patrick Byrne puede presentar un recurso de apelación al falló ante la Corte Suprema, se desconoce si accederá a pagar la cantidad que se le impuso como sanción.

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