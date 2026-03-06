¿Te despidieron? Cómo negociar una buena indemnización

Quedaron atrás las épocas en las que se ofrecían trabajos seguros, con prestaciones considerables y estabilidad financiera hasta la jubilación. Eso es parte de la prehistoria. Hoy, el salario justo, los altos precios y la incertidumbre son la regla. Y cuando surge la pérdida del empleo, la crisis se hace indescriptible.

A pesar de que un despido es un inesperado y duro golpe, no significa que debas aceptar cualquier oferta sin cuestionarla. Negociar tu indemnización es clave para proteger tus finanzas y tu futuro profesional, por eso hoy te vamos a ayudar con algunos consejos que esperamos nunca tengas que utilizar; pero si fuera el caso, te ayuden a maximizar lo que puedes obtener y evitar errores comunes al salir de tu empleo.

1. Conoce tus derechos y la situación legal

Primero, debes entender que la mayoría de los empleados en Estados Unidos son “at-will”, una manera de traducirse como “empleo a voluntad”. Esto significa que tu jefe puede despedirte en cualquier momento y generalmente no está obligado a ofrecer indemnización, salvo que un contrato indique lo contrario. Incluso puede que hayas firmado un documento al ingresar a la empresa confirmando este punto.

Recuerda que la empresa busca cerrar tu relación laboral de manera clara. Tu firma en un acuerdo de separación tiene valor porque limita futuros conflictos legales. Menos problemas legales para la compañía también significa menos negociaciones complicadas para ti.

Entonces, antes de firmar cualquier documento, debes confirmar este punto. Si estás en un proceso de contratación, revisa con tu empleador si maneja algún tipo de indemnización por despido. La decisión final de firmar y aceptar las condiciones está en ti. Si ya tienes tu empleo, revisa tu contrato antes de firmar cualquier documento de despido.

2. Evalúa tu paquete de indemnización

La compensación por despido puede variar mucho según tu cargo, antigüedad y desempeño y, reiteramos, de la empresa. Una regla común es dos semanas de salario por cada año trabajado, aunque puede ir de una a cuatro semanas.

Si tu despido se debe a una reestructuración o adquisición de la empresa, es posible que te ofrezcan más. Por el contrario, si el despido se relaciona con bajo rendimiento, el paquete podría ser más bajo.

3. Revisa tu historial laboral

Antes de negociar, analiza con detalle tu historial en la empresa. Miriam F. Clark, socia en Ritz Clark & Ben-Asher, recomienda revisar todos los documentos que reflejen tu desempeño y logros. Esto no solo ayuda a determinar si existe un caso de discriminación, sino que también te da palanca para negociar un mejor paquete si hay alguna irregularidad.

4. Qué puedes negociar y qué no

No todo es negociable. La ley establece ciertos derechos, como la compensación por vacaciones acumuladas en algunos estados, por ejemplo en Ohio. Los beneficios de seguro o cobertura médica suelen depender de la compañía de seguros y no de tu empleador. Sin embargo, puedes solicitar ayuda para COBRA, que permite extender tu plan de salud hasta 18 meses, o para cubrir el seguro de discapacidad inicial.

Otros elementos negociables incluyen pagos por servicios de recolocación o la programación del pago de indemnización para maximizar beneficios estatales de desempleo. Ajustar la fecha de separación también puede ayudarte a cumplir requisitos de pensión o beneficios adicionales. Por ejemplo, retrasar un mes la recepción de la indemnización por despido podría evitar recibir prestaciones por desempleo más bajas.

5. Aprovecha las relaciones y la comunicación

Si tienes una buena relación con tu jefe o con recursos humanos, a veces manejar directamente la negociación puede resultar efectivo. Mantén la calma, sé profesional y enfócate en los hechos y documentos que respalden tu solicitud. Por eso es esencial que hayas realizado el primer punto, porque revisar tu contrato y los acuerdos de liquidación previos te ayudarán a tener un margen de negociación más claro.

6. Protege tu futuro: no aceptes acuerdos desfavorables

Un acuerdo de separación no solo involucra dinero, tiene un gran impacto en tu estrategia financiera y en tu familia. Es importante acordar referencias laborales, qué información puede compartirse y posibles restricciones de confidencialidad. Si algo te resulta demasiado limitante, negocia excepciones para hablar con tu familia o asesores profesionales.

Consultar a un abogado especialista en derecho laboral antes de firmar cualquier documento es fundamental. Esto asegura que tus derechos estén protegidos y que tu indemnización refleje el valor real de tus contribuciones a la empresa.

Negociar tu indemnización es un paso crucial para cerrar un capítulo laboral sin comprometer tu seguridad financiera. Con preparación, análisis de tu historial, conocimiento de tus derechos y apoyo legal, puedes convertir un despido inesperado en un nuevo punto de partida para tu futuro y que no sufras de este proceso hasta encontrar una nueva oferta laboral.

