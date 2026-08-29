Estos trabajos crecerán más rápido a pesar de la inteligencia artificial en la próxima década

La inteligencia artificial (IA) está cambiando el mercado laboral de Estados Unidos, pero no todos los trabajadores tienen por qué verla como una amenaza. Las nuevas proyecciones del gobierno muestran que, mientras algunas tareas administrativas y de oficina perderán puestos ante la automatización, otras profesiones tendrán una fuerte expansión durante la próxima década, especialmente aquellas relacionadas con la salud, la tecnología y las nuevas necesidades energéticas del país.

El envejecimiento de la población estadounidense y el aumento de enfermedades crónicas, como las cardiopatías, el cáncer y la diabetes, están impulsando la necesidad de más trabajadores en hospitales, consultorios y servicios de atención personal.

Según las proyecciones del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL), el sector de atención sanitaria y asistencia social crecerá 9.5% entre 2025 y 2035, con la creación de aproximadamente 2.2 millones de puestos de trabajo. Esa cifra representaría cerca del 37% de todos los nuevos empleos que se generen en el país durante ese periodo.

Entre las ocupaciones con mayor crecimiento destacan las enfermeras practicantes, cuyo empleo podría aumentar 41%, con un salario medio de $132,300 dólares en 2025. También aparecen los asistentes de fisioterapia, con un crecimiento proyectado de 23%, los asistentes de terapia ocupacional, con 21%, y los asistentes médicos, con 21% y un salario medio de $135,880 dólares.

La lista también incluye gerentes de servicios médicos y de salud, técnicos psiquiátricos, epidemiólogos, especialistas en audición y profesionales dedicados a la salud mental y el tratamiento de abuso de sustancias.

La inteligencia artificial también creará empleos

Aunque la IA amenaza determinadas funciones, su expansión también está generando demanda de profesionales capaces de desarrollar, implementar y proteger estas tecnologías. El sector de servicios profesionales, científicos y técnicos podría sumar cerca de 927,000 empleos durante la próxima década, impulsado en buena medida por la investigación y el desarrollo relacionados con inteligencia artificial.

“Muchos de esos casi un millón de empleos están relacionados con la demanda de IA. Se trata de desarrolladores de software, consultores e ingenieros”, declaró Breyon Williams, economista jefe del mercado laboral de Groundwork Collaborative, a CBS News.

Entre las ocupaciones con mayor crecimiento aparecen los científicos de datos, con una expansión proyectada de 35%, y los científicos de investigación informática y de información, con 22%. Los analistas de seguridad de la información también crecerían 21%, con un salario medio de $129,180 dólares.

La expansión de la inteligencia artificial también necesita más electricidad, centros de datos e infraestructura energética, por lo que los servicios públicos podrían ser el sector de mayor crecimiento porcentual hasta 2035, con un aumento proyectado de 9.8%. Sin embargo, ese porcentaje no significa que vaya a generar millones de empleos, debido al tamaño relativamente pequeño de la industria. El Departamento de Trabajo calcula que incorporará alrededor de 58,800 puestos durante la década.

En el ámbito de las energías renovables, los instaladores de paneles solares fotovoltaicos aparecen entre las ocupaciones de mayor crecimiento, con un aumento proyectado de 37%, mientras que los técnicos de mantenimiento de turbinas eólicas crecerían 30%.

Estos trabajos podrían perder puestos por la IA

Obviamente, los temores de que la IA suplante o afecte algunos puestos de trabajo están fundados en algunos sectores productivos. El avance explosivo de esta tecnología está reduciendo la necesidad de trabajadores que realizan tareas repetitivas, especialmente en oficinas y centros de atención. A días de que Bill Gates alertara de esta situación, el informe del DOL refuerza la idea en

“Está previsto que se eliminen 752,000 puestos administrativos, como los de oficinistas, representantes de atención al cliente y secretarias, durante los próximos 10 años“, señaló Williams. “La situación es compleja. Si bien se observan algunos aumentos en la demanda de IA, también se producen pérdidas en sectores donde no es de extrañar que se produzcan descensos”.

Las proyecciones del Departamento de Trabajo muestran algunas reducciones particularmente fuertes: los empleos de procesadores de texto y mecanógrafos caerían 34.4%, los operadores telefónicos 27.6%, los operadores de centralitas 26% y los trabajadores de introducción de datos 25.5%. También se anticipan descensos en determinadas actividades manufactureras, de impresión, minería y comercio, mientras que el empleo del gobierno federal podría disminuir 3.4% entre 2025 y 2035.

Para quienes están pensando en cambiar de carrera o prepararse para ingresar al mercado laboral, estas cifras ofrecen una señal importante: más que intentar encontrar un empleo completamente aislado de la inteligencia artificial, puede ser conveniente desarrollar habilidades en áreas donde la tecnología aumenta la demanda de trabajadores o donde la atención humana, el conocimiento especializado y el contacto directo con otras personas siguen siendo difíciles de reemplazar.

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