USCIS sube tarifas en octubre: estos trámites serán más caros y podrían ser rechazados si pagas mal

Presentar algunos trámites migratorios en Estados Unidos será más caro desde el 16 de octubre de 2026. USCIS anunció un nuevo ajuste de tarifas para el año fiscal 2027 que alcanza, entre otros, a solicitantes de asilo, beneficiarios de TPS y personas que tramitan determinados permisos de trabajo o parole.

Los aumentos no son iguales para todos los formularios. Algunos suben $10, la tarifa anual para solicitudes de asilo pendientes aumenta $3 y el cargo relacionado con determinados trámites de parole sube $30. Otras tarifas, en cambio, permanecerán sin cambios.

La fecha es especialmente importante para quienes estén preparando una solicitud: cualquier petición con matasellos del 16 de octubre o posterior que no incluya el monto correcto será rechazada, según el aviso publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Federal Register.

USCIS comenzará a exigir una nueva edición del Formulario I-765 para solicitar o renovar el permiso de trabajo en Estados Unidos. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Qué tarifas de USCIS aumentan el 16 de octubre

Uno de los cambios afecta a quienes tienen una solicitud de asilo pendiente. La tarifa anual pasa de $102 a $105. Sin embargo, la tarifa inicial para presentar el formulario I-589 se mantiene en $100.

También suben determinados permisos de trabajo. El Documento de Autorización de Empleo (EAD) inicial para solicitantes de asilo pasa de $560 a $570.

Ese mismo nuevo monto de $570 se aplicará al EAD inicial para personas con parole y al permiso inicial para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). Hasta ahora, esos cargos eran de $560. Para quienes solicitan TPS mediante el Formulario I-821, la tarifa aumenta de $510 a $520.

El salto más grande en dólares corresponde a la tarifa migratoria de parole vinculada al Formulario I-131, que pasa de $1,020 a $1,050, un incremento de $30.

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Algunos trámites no subirán de precio

No todas las tarifas sometidas a revisión aumentarán. La renovación o extensión del permiso de trabajo para solicitantes de asilo permanecerá en $275. Las renovaciones o extensiones del EAD para personas con parole o TPS seguirán en $280. Ese mismo monto se mantiene para determinados permisos vinculados al re-parole.

Tampoco cambia la tarifa de $250 para ciertas peticiones de Inmigrante Juvenil Especial (SIJ) ni el cargo migratorio de $24 asociado al I-94.

La razón es técnica: la ley exige actualizar las tarifas según la inflación, pero también establece reglas de redondeo. Cuando el aumento calculado no alcanza el siguiente monto permitido, el valor queda igual.

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Por qué USCIS vuelve a subir estas tarifas

Los nuevos valores se derivan de H.R. 1, la ley federal promulgada en julio de 2025 que estableció varias tarifas migratorias y ordenó actualizarlas anualmente según la inflación. Para el nuevo cálculo, USCIS utilizó la variación del Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) entre julio de 2025 y julio de 2026, que fue de aproximadamente 3.36%.

Es importante además revisar el costo total antes de enviar un trámite. Las tarifas creadas por H.R. 1 pueden aplicarse además de otros cargos que USCIS ya exige para determinados formularios o beneficios migratorios.

Qué hacer si vas a enviar una solicitud en octubre

Quienes estén preparando un trámite deberían comprobar la tarifa vigente el mismo día en que vayan a presentarlo y no basarse únicamente en formularios antiguos, capturas de pantalla o instrucciones guardadas.

Para los envíos con matasellos anteriores al 16 de octubre continúan aplicándose los valores anteriores. A partir de esa fecha, USCIS exigirá los montos correspondientes al año fiscal 2027 y rechazará las solicitudes que lleguen con un pago incorrecto.

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